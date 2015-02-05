بیمارستان شهید مصطفی خمینی کلیشاد خردادماه بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی محمدی در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلنگ احداث این بیمارستان در سال ۷۲ بر زمین زده شد، اظهار داشت: بیمارستان در سه طبقه تعبیه شده است و شامل بخش های داخلی، جراحی، اطفال، زنان و مامایی، اتاق عمل، سی سی یو، ای سی یو، ان ای سی یو، پاراکلینک که شامل آزمایشگاه، رادیولوژی و درمانگاه تخصصی است.

وی بیان داشت: ساخت بیمارستان دی ماه امسال به اتمام رسید و براساس وعده وزیر بهداشت به یاری خدا خردادماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیر بیمارستان شهید مصطفی خمینی کلیشاد و فلاورجان گفت: بیمارستان شهید مصطفی خمینی کلیشاد ۹۶ تخت بیمارستانی است.

محمدی اعلام کرد: قرار شد تجهیزات پزشکی آن با هماهنگی وزارت خانه و تامین و نیروی انسانی آن نیز به وسیله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تامین شود.

وی اضافه کرد: اعتبار موردنیاز برای تجهیز بیمارستان در حدود ۱۵ میلیارد تومان است که توسط مسکن و شهرسازی ساخته شده است.

مدیر بیمارستان شهید مصطفی خمینی کلیشاد و فلاورجان گفت: بیمارستان در مساحت ۲۱ هزار متر مربع و با زیربنای ۱۱ هزار متر مربع ساخت شده است.

وزیر بهداشت در بازدید از این بیمارستان ابراز رضایت کرد.