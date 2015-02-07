حضور هنرمندان در آبادان و خرمشهر باعث توسعه فرهنگی می شود

بهروز نشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت کشور در آبادان و خرمشهر اظهار کرد: حضور هنرمندان پیشکسوت در این منطقه بخشی از برنامه های فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند در دهه فجر است.

وی در همین خصوص افزود: این برنامه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اجرا شده است.

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان کشوری در شهرهای آبادان و خرمشهر تاکید کرد: حضور هنرمندان پیشکسوت کشور در شهرهای آبادان و خرمشهر باعث رشد و توسعه برنامه های فرهنگی در این دو شهر می شود.

نشان با بیان اینکه برنامه های بسیاری برای حضور هنرمندان مطرح کشور در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: تاکنون سازمان منطقه آزاد اروند در مناسبت های مختلف از هنرمندان کشوری دعوت کرده است.

وی با اشاره به مشاور هنری سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در حال حاضر حمید فرخ نژاد که یکی از هنرمندان مطرح کشور بوده، مشاور هنری سازمان منطقه آزاد اروند است که این موضوع ناشی از اهمیت ویژه این سازمان به برنامه های فرهنگی و هنری است.

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان پیشکسوت عرصه های مختلف سینما، تئاتر، تلویزیون، موسیقی و هنرهای تجسمی همچون بهروز بقایی، انسیه شاه حسینی و رضا فیاضی روز پنجشنبه با حضور در شهرهای آبادان و خرمشهر از اماکن دیدنی و مذهبی این دو شهر از قبیل اروند صغیر، مینوشهر و سایر اماکن بازدید و همچنین با مسئولان فرهنگی خوزستان نشست برگزار کردند.

هنرمندان پیشکسوت کشور روز جمعه نیز با حضور در شلمچه یاد و رشادت های لاله های خونین جنگ تحمیلی را گرامی داشتند.