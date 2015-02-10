مازندران پایلوت افتتاح خانه های بهداشت در کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محسن اعرابي ظهر سه شنبه در آيين كلنگ زني مجتمع آموزشي بهورزي شرق مازندران در روستای پاسند بهشهر افزود: اين مجموعه به همت كمك خيرين در اهداي زمين و ساخت و ساز تجهيز مي شود و تامادامي كه بهورزان در اين مكان تحصيل و خدمات به جامعه ارائه مي كنند خيرات آن براي خيرين حاصل مي شود.

وي با بيان اينكه امروز به كمك بهورزان آموزش ديده شاهد افزايش سلامت در جامعه هستيم خاطر نشان كرد: خدمات خوبي توسط بهورزان در مناطق مختلف ارائه مي شود كه بيانگر اهتمام ويژه بهخداشت و درمان در نهادينه كردن سلامت در جامعه است.

اعرابی با تاكيد بر توجه به امر سلامت درجامعه يادآور شد: بهسازی و نوسازی فیزیکی مراکز درمانی و بهداشتی و پاکیزگی محیط مراکز درمانی از تاكيدان مهم رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران است تا اين مراکز باید از منزل مسکونی‌ تمیزتر و محیطی پاک‌تر داشته باشد.

معاون بهداشتي علوم پزشكي مازندران افزود گفت: بهداشت مهمترين مسئله در جامعه است كه رعايت آن موجب كاهش بيماري مي‌شود و در واقع با افزايش خدمات بهداشتي، مردم به عنوان سياست‌گذار اصلي بهداشت و مطالبه‌گران از خدمات مهم در اين زمينه برخوردار مي‌شوند.

وي با اشاره به اينكه در قبل از انقلاب تنها ۳۵ خانه بهداشت داشتيم يادآور شد: امروز تعداد خانه هاي بهداشت ما به يك هزار و ۱۱۰ خانه بهداشت رسيده كه ۲ هزار خانه بهداشت در كشور آماده بهره برداري است و در ۲۶ بهمن ما در مازندران پايلوت افتتاح يكهزار خانه بهداشت كشور بطور همزمان با حضور وزير بهداشت و درمان افتتاح مي شود.

اعرابي گفت: با كاهش پرداخت در بيمارستانها شاهد تحول عظيمي در امر سلامت هستيم كه بيانگر همدلي مجلس و دولت است و بدين وسيله رقم پرداختی بیماران بستری در بيمارستان‌ها از پرداخت۱۰ درصدي هزینه‌های درمانی در شهر و ۵ درصد در روستاها از ابتداي اجراي طرح نظام سلامت تا كنون به ۶ درصد در شهر و سه درصد در روستاها كاهش يافته كه خدمات بسيار ارزشمندي است.

نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس نيز با اشاره به تعداد مراكز بهداشت و درمان قبل از انقلاب اعلام داشت: تعداد مراكز بهداشت كشورمان تا سال ۵۷، يك هزار و ۵۰۰ مركز بهداشتي بود كه در حال حاضر اين مراكز به بيش از ۷ هزار مركز رسيده است.

احمدعلي مقيمي گفت: مسئولان بهداشت و درمان در انقلاب اسلامي ايران در راستاي ساخت خانه‌هاي بهداشت در روستاها نيز تلاش موثري داشتند و تعداد اين خانه ها از دوهزار و ۵۰۰ خانه بهداشت در سال ۵۷ به بيش از ۱۶ هزار خانه بهداشت در سراسر كشور رسيده است.