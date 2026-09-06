باند سارقان غیربومی منازل در جویبار متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آقایی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌هایی از منازل در شهرستان جویبار و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، هویت اعضای یک باند حرفه‌ای سارقان غیر بومی شناسایی و متهمین با صدور دستور قضایی دستگیر شدند.

وی افزود: در این پرونده چهار سارق شناسایی و بازداشت شدند که بررسی سوابق آنان نشان می‌دهد متهمان دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت طلاجات از منازل در استان‌های مختلف کشور هستند.

دادستان جویبار با بیان اینکه متهمان به صورت حرفه‌ای منازل خالی از سکنه را شناسایی و سپس اقدام به سرقت می‌کردند، تصریح کرد: اعضای این باند پس از شناسایی منازل فاقد سکنه، در فرصت مناسب وارد ساختمان شده و اقدام به سرقت طلاجات، ارز و سایر اموال باارزش می‌کردند.

آقایی ادامه داد: در جریان تحقیقات و بازجویی‌های انجام‌ شده، متهمان به دو فقره سرقت در شهرستان جویبار، یک فقره سرقت در شهرستان قائمشهر و یک فقره سرقت در سرخرود اعتراف کردند.

وی از کشف مقادیری طلا و دلار از متهمان خبر داد و گفت: اموال مکشوفه در حال بررسی و شناسایی مالکان است و تحقیقات برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی و کشف ابعاد دیگر فعالیت این باند همچنان ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جویبار با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با سارقان و برهم‌ زنندگان امنیت مردم، خاطرنشان کرد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات، در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و دستگاه قضایی با مرتکبان سرقت‌های حرفه‌ای و سازمان‌یافته با قاطعیت برخورد می‌کند.

آقایی به شهروندان توصیه کرد: با توجه به شناسایی منازل خالی از سکنه توسط سارقان حرفه‌ای، شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی، از نگهداری مقادیر قابل توجه طلا، ارز و اموال باارزش در منازل خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.