به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امکان واردات خودروی سواری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۵ ادامه پیدا کرده، سازمان توسعه تجارت با تعیین یک ضرب‌الاجل زمانی، پایان سال را به‌عنوان آخرین فرصت برای تکمیل فرآیند واردات این خودروها تعیین کرده است؛ تصمیمی که عملاً ثبت سفارش‌های جدید را به یک بازه زمانی مشخص محدود می‌کند و مانع از کشیده شدن پرونده این خودروها به سال ۱۴۰۶ خواهد شد.

بر اساس نامه‌ای که از سوی محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت صادر شده، ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای مشمول این رویه باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ تکمیل و نهایی شود. در این نامه همچنین از مسئولان مربوطه خواسته شده است محدودیت‌های سیستمی لازم در سامانه جامع تجارت اعمال شود تا اعتبار ثبت سفارش‌های صادرشده از محل مصوبه مربوط، پس از اول مهرماه ۱۴۰۵، صرفاً تا پایان سال جاری باشد.

اهمیت این تصمیم در آن است که ثبت سفارش به‌تنهایی برای استفاده از این مسیر کافی نخواهد بود و متقاضی باید فرآیند ورود و ترخیص خودرو را نیز در مهلت تعیین‌شده به پایان برساند. به این ترتیب، از ابتدای مهرماه، متقاضیان عملاً با یک مهلت محدود برای تکمیل فرآیند مواجه خواهند بود و امکان اتکا به اعتبارهای زمانی متعارف ثبت سفارش برای انتقال فرآیند به سال آینده از بین می‌رود.

این در حالی است که سازمان توسعه تجارت پیش از این نیز استمرار ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج را در سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرده بود. بر اساس مقررات فعلی، هر ایرانی واجد شرایط می‌تواند یک دستگاه خودروی سواری وارد کند و خودروهای نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت نیز مشمول این رویه هستند.