ارزش تولیدات بخش کشاورزی هرمزگان ۲۱۷ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر محسن یکتاپور ضمن تبیین نقش راهبردی کشاورزی در توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: بخش کشاورزی هرمزگان با تکیه بر ظرفیتهای منحصربهفرد اقلیمی و بهرهگیری از توان تولیدکنندگان، به یکی از پیشرانهای اصلی توسعه در جنوب کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به مدیریت نوین و ارتقای بهرهوری، بیان کرد: این بخش با وجود چالشهای اقلیمی و محدودیت منابع آبی، توانسته است جایگاه راهبردی خود را در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کشور حفظ کند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با اشاره به تنوع و بازدهی بالای محصولات تولیدی گفت: مجموع تولیدات استان در چهار بخش زراعی، باغی، دامی و شیلاتی به چهار میلیون و ۴۰ هزار تن میرسد که این میزان سه درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور را شامل میشود.
یکتاپور در تشریح جزئیات این آمار بیان کرد: از این حجم تولید، ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار تن به محصولات زراعی، ۹۴۰ هزار تن به محصولات باغی، ۴۱۱ هزار تن به شیلات و ۷۶ هزار تن به تولیدات دامی اختصاص دارد که هر یک حلقه مهمی در زنجیره تامین کشور محسوب میشوند.
وی با تاکید بر اهمیت اقتصادی این بخش تصریح کرد: اشتغال ۱۹ درصد از نیروی کار استان در بخش کشاورزی، نشاندهنده نقش حیاتی این صنعت در معیشت و اقتصاد خانوارهای هرمزگانی است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان یادآور شد: وجود ۱۰۵ هزار بهرهبردار فعال کشاورزی در کنار جمعیت دامی ۹۵۷ هزار راسی استان، هرمزگان را به یکی از ستونهای اصلی تامین پروتئین در منطقه تبدیل کرده است که با مدیریت نوین و ارتقای بهرهوری، پایداری آن تضمین میشود.
یکتاپور همچنین با اشاره به وضعیت اراضی زیرکشت استان گفت: در حال حاضر ۱۶۶ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت قرار دارد که معادل ۱.۱ درصد از سطح زیرکشت کل کشور است؛ این اراضی شامل ۸۴ هزار هکتار کشت زراعی و ۸۲ هزار هکتار کشت باغی بوده که به صورت متوازن در سطح استان توزیع شدهاند.
وی با تاکید بر اولویتهای آینده سازمان جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت «کشاورزی هوشمند»، افزایش بهرهوری مصرف آب، توسعه کشتهای گلخانهای و تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی، محورهای اصلی برنامهریزی ما برای افزایش سهم استان از ارزشافزوده ملی است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی هرمزگان در راستای سیاستهای کلان وزارت متبوع، ارتقای جایگاه این استان به عنوان «نگین کشاورزی جنوب کشور» در تمامی شاخصهای اقتصادی و تولیدی را به عنوان یک هدف راهبردی در دستور کار قرار داده است.
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