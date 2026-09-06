۲۰ تن نمک غیرمجاز در اسفراین توقیف شد

عظیم دست‌بند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی و عرضه مواد غذایی و با هدف صیانت از سلامت مردم، کارشناسان اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی در بازرسی‌های تخصصی و هدفمند، یک واحد تولیدی فاقد مجوزهای قانونی و الزامات بهداشتی را شناسایی کردند.

وی در ادامه افزود: در جریان این بازرسی‌ها، محموله‌ای به وزن ۲۰ تن نمک با نام تجاری «ملح» کشف و به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و تولید غیرمجاز، این واحد تولیدی بلافاصله پلمب شد.

رئیس اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی دانشکده علوم پزشکی اسفراین تصریح کرد: محموله توقیف‌شده از چرخه مصرف انسانی خارج و با هماهنگی‌های انجام‌شده، برای استفاده در عملیات راهداری زمستانی و یخ‌زدایی جاده‌های شهرستان به شهرداری اسفراین تحویل داده شد.

دست‌بند با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در واحدهای تولید مواد غذایی گفت: سلامت و امنیت غذایی مردم خط قرمز مجموعه نظارتی است و با واحدهایی که بدون دریافت مجوزهای قانونی و رعایت الزامات بهداشتی فعالیت کنند، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و پیگیری لازم انجام شود.