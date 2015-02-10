دعوت مسئولان و نهادهای مختلف استان بوشهر برای حضور در راهپیمائی

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار بوشهر در بیانیهای آورده است: انقلاب اسلامی ایران به وسیله و خواست و اراده ملت شریف ایران با رهبری بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.
مصطفی سالاری افزود: استمرار، تداوم و پویایی این انقلاب به پشتوانه مردم محقق شده و مردم کشور و استان بوشهر در سنوات گذشته با حضور باشکوه و معنادار خود در مراسم راهپیمایی روز ارزشمند و بزرگ و یوم الله ۲۲ بهمن، با بنیانگذار کبیر انقلاب و اهداف انقلاب اسلامی ایران که همانا استقلال، ازادی و جمهوری اسلامی بوده، تجدید بیعت داشته اند.
وی ادامه داد: بدینوسیله از مردم استان بوشهر دعوت میکنم همراه با مردم سایر نقاط کشور، با حضور باعظمت و باشکوه در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن مجددا با امام خمینی، شهدا و اهداف انقلاب به رهبری امام خامنه ای تجدید بیعت و تجدید پیمان کرده و پیام خود را به گوش جهانیان برسانند.
حضور پرشکوه در راهپیمایی پشتوانه مقاومت ملت ایران در برابر استکبار و صهیونیست است
ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهر نیز در اطلاعیهای اعلام کرده است: ۲۲ بهمن، روز ماندگار در تاریخ ایران است چرا که در این روز هویت ایرانی و اسلامی بازگردانده شده و این حرکت به سرمشق برجسته ای برای دیگر ملل تحت سلطه خصوصا ملت های مسلمان شده به همین دلیل این بیداری اسلامی نشأت گرفته از این انقلاب مقدس می نامند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: قطعا ملت هوشمند و آماده ما به پیروی از تدابیر و رهنمودهای رهبری فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، رفتار دشمنان را رصد میکند و اجازه نخواهد داد حیلههای شیطانی آنان راه به جایی ببرد.
این اطلاعیه میافزاید: حضور پرشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پشتوانه مقاومت ملت ایران در برابر زیادهخواهیها و خط و نشانهای جدید استکبار و صهیونیست است و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بوشهرضمن تبریک این ایام به فجر آفرینان، بهویژه ایثارگران و خانواده شهیدان، همدوش با همه تودههای مؤمن و انقلابی ملت عزیز که همواره در صف مقدم انقلاب قرار داشتهاند به حضور گسترده در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن دعوت میکند.
یومالله ۲۲ بهمن تجدید میثاق با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی است
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به ملت بزرگ،آگاه و فهیم ایران اسلامی، تشکلهای مردمی، دانشجویی، دانشآموزی و کارگری، بازاریان و اصناف، کشاورزان و روستاییان و همه جوانان و نوجوانان برومند ایران اسلامی و فرزندان غیور امام خمینی(ره)، گروهها، احزاب و تشکلهای وفادار به انقلاب اسلامی، اعلام کرد: حضور حماسی، انقلابی و پرشور شما در صحنۀ نمایش وحدت ملی در آوردگاه یومالله ۲۲ بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و شهدا و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری «مد ظله العالی»است.
در ایــن بیانیه آمــده اســت: این بار نیز با وحدت و اتحاد مردم و مسئولان و پیروی از منویات وحدتبخش مقام معظم رهبری؛ با پاسخ قاطع، کوبنده، حماسی، فراموشنشدنی و اقدام هوشمندانه ملت با بصیرت ایران اسلامی مواجه خواهند شد و ضربه محکمی از نمایش حماسۀ حضور و اقتدار ملی ایرانیان غیور در راهپیمایی دشمنشکن ۲۲ بهمن نیز خواهند خورد.
دعوت حوزه علمیه بوشهر برای حضور مردم در راهپیمائی
مدیریت حوزه علمیه برادران و خواهران استان بوشهر به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن نیز در بیانیهای آورده است: بیست و دوم بهمن ماه هر سال یادآور خاطره شیرین پیروزی ملت بزرگ ایران بر طاغوت و استکبار است. پیروزی که در پرتو عمل به تعالیم انبیاء، عشق به حاکمیت معارف بلند و نورانی قرآن و اطاعت از رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) به دست آمد.
این بیانیه میافزاید: انقلاب اسلامی ملت ایران، امروز با گذشت سی و شش سال همچنان نورانیت خود را در دنیا می گستراند و دل های مشتاق معنویت و ایمان ناب را به خود جذب و نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب می کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: امروز نه تاسیس و راه اندازی گروه های تکفیری و تروریستی و نه اسلام هراسی و چنگ انداختن به چهره نورانی پیامبر عظیم الشان اسلام، هیچکدام نمی توانند رشد اسلام خواهی الهام گرفته شده از انقلاب بزرگ ملت ایران را با کندی مواجه کند.
مدیریت حوزه علمیه استان بوشهر ضمن دعوت از مردم بزرگوار و شریف استان جهت شرکت در جشن سالگرد پیروزی انقلاب و راهپیمایی پر شکوه ۲۲بهمن، همراه با ملت بیدار و انقلابی در این مراسم بزرگ شرکت نموده و بار دیگر با آرمان های بلند انقلاب و امام و رهبر معظم انقلاب بیعتی دوباره میکند.
پیروزی انقلاب اسلامی، زمینهساز حاکمیت نظام مردمسالاری دینی در دنیا شد
در بیانیه بسیج رسانه بوشهر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آمده است: پیروزی و موفقیت انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۵۷، میراث ارزشمند سالها ایستادگی و مبارزه ملتی مجاهد و از خود گذشته بود که با هدایتهای بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) بدست آمده است، این پیروزی بزرگ به عمر منحوس نظام دست نشانده و دیکتاتور جنایتکاران پایان داد و تمام جهانیان شاهد برافراشته شدن پرچم لاالله الالله توسط مردان و زنان این مرز و بوم و حاکمیت نظام مردمسالاری دینی و تجلی فرهنگ مبتنی بر ارزشهای انسانی و اسلامی بودند.
این بیانیه میافزاید: از آن پس جشنهای دهه مبارک فجر و راهپیمایی گسترده و بی بدلیل ایرانیان غیرتمند و ولایتمدار در یومالله ۲۲ بهمن ماه نشانی از فروغ بی پایان انقلاب اسلامی ایران بود و طنین عزت، سربلندی و عظمتی که به تمام جهانیان صادر شده و حضوری که فراتر از آسمان ایران عزیز میدرخشد.
در این بیانیه آمده است: مروری بر کارنامه درخشان نظام مقدس جمهوری اسلامی در سی و هفت سال گذشته، خود زمینه شکر این نعمت بزرگ الهی را فراهم میآورد، کشوری که در عصر طاغوت از کمترین امکانات علمی و فناوری رنج میبرد و برای تهیه ضروریترین کالاهای مورد نیاز خود به بیگانگان وابسته بود، امروز با استقلال همهجانبه و رهبری مجاهدی اندیشمند یک به یک پلههای ترقی را میپیماید.
بسیج رسانه استان بوشهر اعلام کرد: ما بسیجیان فعال رسانههای استان بوشهر با اعلام همبستگی و احترام به آرمانهای والای امام راحل، خون شهدای گرانقدر، تکریم جانفشانیهای آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا و تجدید بیعت با امام خامنهای (مد ظله العالی)، ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر، همگام با صفوف به هم پیوسته مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در سراسر استان شرکت خواهیم کرد تا شاهد حماسهای دیگر از عظمت و اقتدار ایران اسلامی باشیم.
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