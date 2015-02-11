دو مرحله کردن توافق هسته ای حیله دشمنان برای تداوم تحریم ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا مقدم فر ظهر چهارشنبه در جمع ده ها هزار نفر از راهپیمایان ۲۲ بهمن در بجنورد، مرکز خراسان شمالی، ضمن تقدیر از حضور پرشور و گسترده مردم در مراسم گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مردم خراسان شمالی و ایران اسلامی با حضور امروز خود بار دیگر با انقلاب و ولایت تجدید بیعت کرده و خشم و ناراحتی خود را نیز از اقدامات دشمنان نشان دادند.

وی اظهار داشت: ملت ایران با حضور خود در مراسم گرامیداشت ۲۲ بهمن چند نکته را اعلام کردند نخست آن که ۲۲ بهمن بهار و عید انقلاب است چرا که ملت ایران سرانجام پس از سال ها تحقیر در رژیم ستم شاهی موفق شدند به واسطه امام خمینی(ره)، خون شهدا و مجاهدت، خود را از بند استبداد و زورگویی رها کنند.

سردار مقدم فر اضافه کرد: دومین پیام ملت ایران این است که دشمنان نمی توانند هیچ غلطی بکنند و ملت ایران تحقیر شدنی نیست چرا که دشمنان قصد داشتند در مسأله هسته ای ملت ایران را تحقیر کنند اما مردم با حضور پرشور و شعور خود در تظاهرات و راهپیمایی امروز نشان دادند که همچنان پای آرمان های انقلاب خود ایستاده اند.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی، افزود: نظام اسلامی در طول ۳۶ سال اخیر دستاوردهای زیادی در بخش های مختلف داشته که پیشرفت های علمی، پزشکی، نظامی و دفاعی و ... از جمله این دستاوردها محسوب می شوند.

سردار مقدم فر دستاورد صدور انقلاب اسلامی به جهان را یکی از مهم ترین موفقیت های نظام دانست و گفت: در موضوع بیداری اسلامی همه دوستان و دشمنان باور داشتند که خیزش و بیداری اسلامی کشورهای عربی با الگوی انقلاب اسلامی ایران انجام می شود.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، اضافه کرد: امروز دیگر مرزهای صدور انقلاب اسلامی تنها محدود به لبنان و سوریه و کشورهای منطقه نیست بلکه رهبری با این پیام خود در واقع عمق استراتژیک و مرزهای صدور انقلاب را به غرب و اروپا رساندند.

سردار مقدم فر رمز پیروزی و تداوم و استحکام نظام اسلامی را ولایت فقیه و حضور مردمی که از ولایت فقیه حمایت می کنند دانست و افزود: دشمنان در فتنه ۸۸ سرمایه گذاری کلانی کرده بودند اما به واسطه این دو مؤلفه نتوانستند به اهداف شوم خود در این کشور برسند.

وی با اشاره به این که دشمنی دشمنان با وجود شکست در فتنه ۸۸ همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: دشمن بعد از فتنه ۸۸ پیچیده تر شده و به همین دلیل نیز لازم است هم مردم و هم مسئولان هوشیاری بیشتری داشته باشند.

سردار مقدم فر با بیان این که یکی از پروژه های امروز حساسیت زدایی از دشمنان است، اظهار داشت: به عنوان نمونه مقام معظم رهبری تنها اجازه مذاکره در موضوع هسته ای را با دشمن داده بودند نه آن که بیش از میزان لازم اقدام شود چرا که دشمنان با قدم زدن، چای خوردن و به اسم کوچک صدا زدن برای مردم عادی نمی شوند.

وی حاشیه سازی برای ملت و دور کردن آنها از متن و اهداف اصلی انقلاب، فراموش سازی آرمان ها و ارزش های انقلاب و نظام و فسادنمایی در نظام اسلامی را از دیگر حربه های جدید دشمنان در تقابل با ملت و نظام اسلامی ایران ذکر کرد.

سردار مقدم فر در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته ای، اظهار داشت: ما در مسأله هسته ای گفتگو و مذاکره می کنیم اما فریب نمی خوریم.

وی تصریح کرد: موضوع دو مرحله ای کردن مذاکرات و اجرای توافق کلی و جزئی هسته ای حیله و فریب جدید دشمنان برای تداوم تحریم ها است چرا که آنها می خواهند با این حربه به جای حذف تحریم ها آنها را تعلیق کنند.

معاون فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: توافق هسته ای می بایست یک مرحله ای و در بردارنده تمام جزئیات و کلیات و غیرقابل تفسیر باشد چرا که انجام توافق فقط در کلیات در واقع چک سفید دادن به دشمنان و باز کردن راه برای مطرح کردن مسائل زیاده خواهانه آنها است.