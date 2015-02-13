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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۱۷

افزایش شمار شهدا به 20 نفر/

طالبان مسئولیت حمله به شیعیان پاکستان را برعهده گرفت

طالبان مسئولیت حمله به شیعیان پاکستان را برعهده گرفت

طالبان پاکستان مسئولیت حمله به مسجد شعیان در شهر پیشاور را که دست کم 20 کشته و 65 زخمي برجا گذاشت بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شمار شهدای حمله امروز عاملان انتحاری به مسجد شیعیان در شه پیشاور به 20 نفر رسید.

طبق گزارش‌های رسیده دشت کم 65 نفر نیز در این حمله زخمی شده‌اند. پلیس یک نفر از مهاجمان را به ضرب گلوله کشته و یک نفر دیگر را بازداشت کرده است.

صدها نمازگزار امروز جمعه، در این مسجد برای شرکت نماز جمعه حضور داشتند. پلیس پاکستان می‌گوید چهار نفر با حمله به مسجد، شروع به تیراندازی کردند و تلاش کردند جلیقه انفجاری خود را منفجر کنند که تنها یکی از آنها موفق به انجام این کار شد.

طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. این دومین حمله به مسجد شیعیان طی دو هفته گذشته است. در حمله قبلی، بیش از ۶۰ نفر کشته شدند.

کد مطلب 2494613
عبدالحمید بیاتی

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