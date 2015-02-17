افزایش سقط جنین در روزهای آلوده/اشتباه شورای سوم درباره حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران با اشاره به روز هوای پاک، گفت: در این روز ما شاهد افزایش آلودگی هوا در استان‌های خوزستان، ایلام و بوشهر هستیم.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی ریزگردهای خوزستان نیاز به یک حرکت جهادی است، گفت: منبع این ریزگردها بخشی در کشور خودمان و بخشی در خارج از مرزهاست که شرایط ناهنجاری را برای مردم غرب و جنوب کشور ایجاد کرده است.

چمران با بیان اینکه هوای پایتخت به طور همیشگی آلوده است، گفت: این آلودگی هوا، بیماری‌ها و ناهنجاری‌های جسمی را افزایش داده است. ما نباید تنها روزها را نامگذاری کنیم و این نامگذاری‌ها نباید بی‌جا و توخالی باشد. تنفس سالم، اولین چیزی است که هر انسان به آن نیاز دارد.

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: کاهش آلودگی هوا راه‌حل دارد و آن توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است. از دولت درخواست می‌کنیم اعتبارات معوقه در این بخش را برای آنکه بتوانیم هوای سالم را به مردم شهر تهران هدیه کنیم، بدهد.

ایجاد هماهنگی میان کمیسیون ماده ۱۰۰ و اداره حقوقی شهرداری

در ادامه این جلسه علی صابری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر اختلاف دیدگاهی میان آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و اداره حقوقی شهرداری وجود دارد، گفت: در یک پلاک ثبتی اگر تخلفی صورت گیرد و یکی از واحدها بتواند فرصتی برای رفع تخلف بگیرد، این شامل حال تمامی واحدها می‌شود و پس از پایان فرصت واحد اولیه، واحد بعدی درخواست فرصت می‌کند و اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بارها به تعویق می‌افتد.

صابری با بیان اینکه اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید سیستماتیک شود، گفت: با سیستمی شدن این جریان، دیگر توافق و تعاملی در مناطق شکل نمی‌گیرد و از برخورد سلیقه‌ای جلوگیری می‌شود.

افزایش سقط جنین بر اثر آلودگی هوا

رحمت‌اله حافظی،‌ رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه مشکلات پایتخت روز به روز در حوزه آلودگی هوا بیشتر می‌شود، گفت: ما شاهد آن هستیم که آلودگی هوا تمامی بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد و تنها سبب کاهش ناهنجاری‌های مادرزادی در بدو تولد است. دلیل این کاهش نیز آن است که آلودگی هوا سبب افزایش سقط جنین می‌شود.

احتمال طرح دومین سئوال از شهردار توسط حافظی

حافظی در ادامه به تذکری در خصوص تبصره ۱۳ لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، شهرداری باید هر شش ماه یک بار گزارشات خود را در خصوص معاملات خود با دولت، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و افراد حقیقی و حقوقی به شورا ارائه کند تا سقف معاملات مشخص شود.

به گفته وی، سقف معاملات شهرداری با وزارتخانه‌های دولتی و بانک‌ها ۲۵ میلیارد تومان است. در حال حاضر پس از درخواست ما برای ارائه گزارش شش ماهه، شهرداری پاسخ داده است که پس از بررسی سالانه حسابرسان منتخب شورا،‌ این تذکر قابل بررسی است.

حافظی تاکید کرد: اگر شهردار ظرف ۱۰ روز این تذکر را به شورا ارائه نکند، در قالب طرح سئوال از وی آن را مطرح خواهم کرد.

به دنبال ایجاد تعادل بودجه‌ای هستیم

احمد دنیامالی در ادامه این جلسه با بیان اینکه به دنبال تعادل بودجه‌ای هستیم، گفت: بودجه سال ۹۴ بٌرشی از برنامه پنج ساله دوم است و ما تلاش کردیم بر اساس آن به جلو برویم. از دولت نیز انتظار داریم در خصوص توسعه مترو کمک‌های لازم را به شهرداری ارائه کند.

وی ادامه داد: ما در بخش مترو با دو مانع اساسی مواجه هستیم؛ یعنی به جز ساخت و ساز که در حال انجام است، ما نگران هزینه ناوگان مترو برای ایستگاه‌های آماده هستیم. همچنین بخشی از ناوگان به مرحله تعمیرات اساسی (اورهال) رسیده و برخی از این واگن‌ها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر پیمایش کرده است. در حالی که باید پس از ۷۵۰ هزار کیلومتر، این واگن‌ها اورهال شوند.

دنیامالی درخواست کرد که در این حوزه از شهرداری حمایت‌های بیشتری شود.

نگاه شورای سوم به حمایت‌های دولتی، حمل و نقل عمومی را به زمین زد

در ادامه این جلسه محسن سرخو، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه، باید در سال ۹۳ خط ۳ تکمیل و بخشی از خط ۷ مترو به بهره‌برداری می‌رسید، گفت: در سال ۹۴، ۳۴ کیلومتر مترو باید توسعه پیدا می‌کرد که در این صورت خط ۷ تکمیل می‌شد. همچنین بخشی از خط ۶ نیز باید تا سال ۹۵ به اتمام برسد اما در حال حاضر این اتفاق نیفتاده، این در حالی است که باید برای هر گونه تغییر برنامه، دو سوم آرای شهر را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه باید سالانه ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی اضافه شود، گفت: متاسفانه این نگاه که دولت باید اتوبوس بخرد و یا در صورت عدم کمک‌های دولتی، می‌توان از برنامه عقب بود، سبب شده از برنامه‌ها عقب بیفتیم. این دید غلط شورای سوم باعث شد حمل و نقل عمومی زمین بخورد.

در ادامه این جلسه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی را دولت باید تامین کند، گفت: طی سال‌های گذشته کمک‌های دولتی به حمل و نقل عمومی آب رفته و تمام فشارها بر دوش شهرداری است. در حالی که بر اساس قانون، ۸۲.۵ درصد اعتبارات لازم برای خرید اتوبوس را باید دولت بپردازد.

روز هوای پاک را تسلیت می‌گویم

در ادامه این جلسه حبیب کاشانی با بیان اینکه روز هوای پاک را به هموطنان خوزستانی تسلیت می‌گویم، گفت: از خانم ابتکار می‌خواهم راهکاری برای کاهش این آلودگی بیاندیشد.

اسکناس چاپ و به مترو کمک کنید

عباس شیبانی در ادامه پیشنهاد کرد: دولت برای آنکه به مترو و اتوبوس کمک کند، اسکناس چاپ کرده و مترو را توسعه دهد، زیرا توسعه مترو و اتوبوس از ضروریات است.

به گزارش مهر، در ادامه این جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۴ آغاز شد.

احمد حکیمی‌پور با تذکر در خصوص اینکه طبق ماده ۲۶ قانون شهرداری‌ها، باید شهردار در جلسه بررسی لایحه حضور داشته باشد، گفت: یا دستور جلسه را تغییر دهید یا من جلسه را ترک می‌کنم.

مهدی چمران در پاسخ به حکیمی‌پور گفت: این مشکل در سال‌های پیش نیز بوده اما چرا در زمانی که من ریاست شورا را بر عهده گرفته‌ام، این نکته را یادآوری می‌کنید؟

صابری نیز تذکر داد: این قانون است و نباید از آن تفسیر سیاسی شود.

احمد حکیمی پور صحن شورا را ترک کرد که با وساطت احمد دنیامالی، محمد حقانی و ابوالفضل قناعتی دوباره به صحن شورا بازگشت.

گفتنی است، شهردار تهران در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد اما بیشتر معاونین وی در جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۴ حاضر بودند.