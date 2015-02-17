نیجر 160 عضو بوکوحرام را بازداشت کرد/تهدید جدید تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس نیجر اعلام کرد که این کشور 160 نفر را به اتهام ارتباط با گروه بوکوحرام بازداشت کرده و یک واحد ضد تروریسم در حال بازجویی از این افراد است.

رویترز در ادامه می نویسد بازداشت این افراد درحالیست که نیجر در روزهای اخیر شاهد افزایش خشونت ها از سوی بوکوحرام در مرز جنوبی نیجر بوده و هفته گذشته هزاران نفر از ساکنان شهر مرزی دیفا به خاطر درگیریها آواره شدند.

اقدامات پلیس نیجر درحالیست که بوکوحرام از آمادگی خود برای انجام حملات انتحاری در کشورهای نیجر و جمهوری چاد خبر داده است که با هدف مقابله با این گروه تروریستی نیرو به منطقه آفریقای جنوبی اعزام می کنند.