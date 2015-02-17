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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

نیجر 160 عضو بوکوحرام را بازداشت کرد/تهدید جدید تروریستها

نیجر 160 عضو بوکوحرام را بازداشت کرد/تهدید جدید تروریستها

تهدید جدید بوکوحرام و بازداشت 160 عضو این گروه در نیجر از جمله تحولات آفریقای جنوبی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس نیجر اعلام کرد که این کشور 160 نفر را به اتهام ارتباط با گروه بوکوحرام بازداشت کرده و یک واحد ضد تروریسم در حال بازجویی از این افراد است.

رویترز در ادامه می نویسد بازداشت این افراد درحالیست که نیجر در روزهای اخیر شاهد افزایش خشونت ها از سوی بوکوحرام در مرز جنوبی نیجر بوده و هفته گذشته هزاران نفر از ساکنان شهر مرزی دیفا به خاطر درگیریها آواره شدند.

اقدامات پلیس نیجر درحالیست که بوکوحرام از آمادگی خود برای انجام حملات انتحاری در کشورهای نیجر و جمهوری چاد خبر داده است که با هدف مقابله با این گروه تروریستی نیرو به منطقه آفریقای جنوبی اعزام می کنند.

کد مطلب 2499359

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