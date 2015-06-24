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۳ تیر ۱۳۹۴، ۲۱:۴۰

در حمله تروریست های بوکوحرام در «نیجر»، دست کم ۵ نفر کشته شدند

در حمله تروریست های بوکوحرام در «نیجر»، دست کم ۵ نفر کشته شدند

در حمله تروریست ها بوکوحرام به روستایی در جنوب شرقی نیجر، دست کم ۵ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حمله تروریست ها بوکوحرام به روستایی در جنوب شرقی نیجر، دست کم ۵ نفر کشته شدند.

منابع امنیتی در کشور نیجر امروز چهارشنبه اعلام کردند: در حمله نیمه شب گذشته به روستایی در جنوب شرقی نیجر، دست کم ۵ نفر کشته شدند.

به گفته این منابع امنیتی، گروهی از افراد مسلح اسب سوار و موتور سوار به روستای «یبی» حمله کردند و پس از کشتن دست کم ۵ نفر از روستاییان خانه های آنان را نیز به آتش کشدند.

در حمله مشابه به این منطقه در هفته گذشته، ۳۸ روستایی جان خود را از دست داده بودند.

کد مطلب 2786973

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