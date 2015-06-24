در حمله تروریست های بوکوحرام در «نیجر»، دست کم ۵ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حمله تروریست ها بوکوحرام به روستایی در جنوب شرقی نیجر، دست کم ۵ نفر کشته شدند.
منابع امنیتی در کشور نیجر امروز چهارشنبه اعلام کردند: در حمله نیمه شب گذشته به روستایی در جنوب شرقی نیجر، دست کم ۵ نفر کشته شدند.
به گفته این منابع امنیتی، گروهی از افراد مسلح اسب سوار و موتور سوار به روستای «یبی» حمله کردند و پس از کشتن دست کم ۵ نفر از روستاییان خانه های آنان را نیز به آتش کشدند.
در حمله مشابه به این منطقه در هفته گذشته، ۳۸ روستایی جان خود را از دست داده بودند.
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