عشق در مشرب عرفانی امام خمینی(ره) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب عشق در مشرب عرفانی امام خمینی(ره) دارای پنج فصل با عنوان کلیات، مفاهیم، عشق در عرفان، عشق از دیدگاه امام خمینی (ره) و «عشق در دیوان امام خمینی (ره) است.

فصل اول این کتاب گذری بر کلیات تحقیق دارد که شامل تعریف و تبیین موضوع، هدف و انگیزه، پیشینه موضوع تحقیق، روش تحقیق و غیره می‌شود. فصل دوم هم به بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی عشق و محبت از دیدگاه عارفان پرداخته و معانی لغوی و اصطلاحی آن در عرفان بیان می‌شود و در نهایت دیدگاه عارف و اصل و فرزانه، امام خمینی (ره) بیان شده است.

فصل سوم با عنوان عشق در عرفان فراهم شده است. در این فصل، عشق را در قرآن کریم به عنوان یک کتاب عرفانی که در دسترس همگان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه، عشق و محبت را در روایات و ادعیه مورد بررسی قرار داده و به بیان نقش عشق در عرفان اسلامی، اسباب‌ پیدایش عشق، تقسیم‌بندی عارفان در مورد عشق، صفات عشاق و آثار عشق پرداخته می‌شود و در نهایت رابطه و پیوند عشق با محبت، حسن، توحید، شوق و معرفت و عقل بیان می‌شود. در واقع فصول اول تا سوم زمینه‌ساز رسیدن به مقصود اصلی است.

فصل چهارم که در واقع مهمترین فصل رساله است، به بررسی عشق در آثار امام خمینی(ره) اختصاص دارد و دیدگاه آن عارف فرزانه را در رابطه با زوایای مختلف عشق بیان می‌کند.

از جمله مهمترین عناوین مطرح شده در این فصل عبارتند از: تعریف لغوی و عرفانی عشق و محبت، انواع عشق، عشق فطری و برهان عشقی، صفات عشاق، آثار عشق، عشق و خلقت جهان، عقل و عشق.

فصل پنجم، که فصل پایانی رساله است، عشق و ویژگی‌های آن در دیوان اشعار امام خمینی (ره) مورد توجه قرار گرفته و به بررسی تعدادی از اشعار ایشان اختصاص یافته است.

در بخشی از مقدمه این اثر آمده است: در این کتاب به ارائه مطالبی از بخش تعریف لغوی و عرفانی عشق و محبت می‌پردازیم که در آن آمده است: اگر چه امام(ره) با دیگر بزرگان اهل معرفت در این امر، هم عقیده‌اند که محبت قابل تعریف نیست و حدی فراهم آمده از جنس و فصل ندارد، اما در جای جای کتب و رسائل ایشان به توصیف‌هایی بر می‌خوریم که باید آنرا تعریف خواص و آثار محبت نامید.

در گذری کوتاه به این تألیفات، شاید بتوان فهرستی از وصف‌‌های محبت را ارائه کرد:

۱: محبت، صفت ذاتی خداوند است و همانطور که ذات حق ناشناختنی است، صفات او ـ از آن جهت که عین ذات است ـ هرگز شناخته نخواهد شد. پس حقیقت محبت شناختنی نیست.

۲: عشق دریافتی ذوقی و شهودی و وجدانی است که درک آنرا به چشیدن و رسیدن تعبیر می‌کنند و رسیدن به معنای فنای فی الله و بقای بالله است. مثال مشهوری که همگان ذکر کرده‌اند، آتش و مراحل معرفت آن، از دیدن دود و قرار گرفتن در طیف نور و حرارت آتش و بالاخره افتادن در آن و سر تا پا شعله‌ور شدن است. امام(ره) نیز این تشبیه را در مورد عشق به کار برده‌اند و می‌نویسند: «حقیقت عشق آتشی است که از قلب عاشق طلوع می‌کند و جذوه آن سر و علن و باطن و ظاهرش سرایت می‌کند».

کتاب عشق در مشرب عرفانی امام خمینی(ره) تألیف کبری طاهری‌نژاد از سوی مؤسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد. مؤسسه چاپ و نشر عروج کتاب «عشق در مشرب عرفانی امام خمینی(ره)» را در ۱۷۹ صفحه و با قیمت ۸۰۰۰ تومان منتشر کرده است.