اختصاص ۳۹۰ میلیون تومان اعتبار به حوزه پیشگیری از اعتیاد کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید صباح قریشی امروز چهارشنبه در جلسه شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: سوی سازمان بهزیستی ۳۱۵ میلیون تومان و ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر هم ۷۵ میلیون تومان اعتبار را به حوزه پیشگیری در استان اختصاص دادند.

وی عنوان کرد: به معتادین بهبود یافته هم ۲۵۶ وام خود اشتغالی با بهره یک تا چهار درصد و تا سقف ۱۰ میلیون تومان اعطا شده است.

وی اظهارداشت: با وام های پرداخت شده ۳۰ تا ۴۰ درصد اشتغال پایدار برای معتادین بهبود یافته ایجاد شده است.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان از راه اندازی چهار کمپ ترک اعتیاد در بهمن ماه امسال خبرداد و بیان کرد: در شهرستان های بانه، مریوان، دیواندره و کامیاران در بهمن ماه امسال کمپ های ترک اعتیاد راه اندازی شد.

قریش ادامه داد: با راه اندازی چهار کمپ مذکور تعداد کمپ های استان به ۱۷ مورد افزایش یافته است.

رییس حوزه هنری کردستان هم در این جلسه گفت: پردیس سینما بهمن سنندج ظرفیت مناسبی برای انجام فعالیت های فرهنگی وهنری در راستای مقابله با معضل اعتیاد است.

امین مرادی بیان کرد: چهار، پنج دقیقه قبل از اکران فیلم های بلند در این پردیس می توان تیزرهای آموزشی در خصوص مضرات مصرف موادمخدر پخش کرد.

وی اظهارداشت: اعتبارات حوزه پیشگیری از اعتیاد باید به حوزه هایی که بیشترین بازخورد و تاثیرگذاری را خواهند داشت اختصاص داده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز در این جلسه عنوان کرد: در دهه ۷۰ حوزه فرهنگ و هنر در اولویت مبارزه و پیشگیری از اعتیاد قرار داده شد و اعتبارات مطلوبی هم به این حوزه اختصاص یافت.

حجت الاسلام رحیم جعفری ادامه داد: اکنون هم برنامه ها و طرح های فرهنگی و هنری را با مشارکت معتادین بهبود یافته و استفاده از تجربیات دهه های گذشته می توانیم اجرا کنیم.