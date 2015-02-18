نگرانی اصلی ما باید در حوزه فرهنگی باشد نه اقتصاد و سیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اسماعیلی مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوریهای نو سازمان تبلیغات اسلامی در نشست هم اندیشی کارشناسان امور بانوان استانها در ابتدای سخنانش به تبیین نقشه مهندسی کشور پرداخت و گفت: یکی از اولویتهای فرهنگی کشور بحث خانواده است. در همین زمینه حفظ خانواده اسلامی ایرانی، تحکیم بنیان خانواده و حضور متناسب زن در جامعه بسیار اهمیت دارد.

وی ادامه داد: اولویت بعدی ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی است. ایجاد نشاط و امید به آینده، سلامت، تغذیه و تفریح سالم، معماری و شهرسازی اسلامی، عفاف، پوشش و آرایش مناسب، صله رحم، تبیین الگوهای تعاملات اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی به همین مساله بر می‌گردد.

اسماعیلی از مواردی همچون تبیین، تشکیل، تحکیم و تعالی و ایمن سازی خانواده، جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن و به کار بردن اقتضائات کاربردی و مطالعات جمعیتی، طراحی و نهادینه سازی آداب و سبک زندگی اسلامی و ایرانی فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و سیره معصومین و رفع موانع فرهنگی، ساختاری و رفتاری و تقویت مشارکت نظام مند خانواده به‌عنوان راهبردهای اصلی رفع مشکلات حوزه امور بانوان یاد کرد و یادآور شد: ترویج و نهادینه سازی پوشش و عفاف و اسلامی، تببین هویت مقدس نظام خانواده، تقویت کارکرد خانواده، ارتقای مهارت های زندگی، تسهیل ازدواج، ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی، تعالی جایگاه خانواده نیز به صورت راهبردهای ملی در کلیه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های فرهنگی ما باید مورد لحاظ قرار بگیرد.

مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری با اشاره به دغدغه های فراوان مقام معظم رهبری در زمینه فرهنگ، تصریح کرد: به تعبیر معظم له فرهنگ مانند هوای تنفسی ماست. چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. نگرانی اصلی ما بیشتر از حوزه های سیاسی و اقتصادی باید در حوزه فرهنگی باشد.

وی در پایان سخنانش به تبیین راهبردها و سیاستهای اداره کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو پرداخت.

نشست هم اندیشی کارشناسان امور بانوان ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها در سالن اجتماعات معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در حال برگزاری است.