قطعی آب در برخی روستاهای پلدختر/ نوسان برق چاهها را دچار مشکل کرد

بخشدار مرکزی شهرستان پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از شامگاه پنج شنبه تاکنون به دلیل نوسان مکرر برق در سطح شهر و روستاهای پلدختر برخی روستاها با مشکل قطعی برق و آب مواجه شدند.

میرزایی ادامه داد: با توجه به اینکه سیستم پمپاژ آب چاههای برخی روستاها با برق کار می کند به دنبال قطع برق عملیات آبرسانی نیز دچار مشکل می شود.

وی از اعزام گروهی برای رفع مشکل به روستاهای پلدختر خبر داد و گفت: در حال حاضر دو ساعتی می شود که با وصل برق مشکل آب آشامیدنی برخی از این روستاها رفع شده است.

حسین بهاروند رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر نیز در این رابطه به مهر گفت: از شامگاه پنج شنبه تاکنون نوسان برق منجر به قطعی آب در روستاهای چم مهر، ولیعصر، هلوش، بادامک، هفت چشمه، چال کل، گری بلمک، چاله، چوب تراش و میدان بزرگ شده است.

وی با بیان اینکه این روستاها از شب گذشته با قطعی مکرر برق مواجه هستند افزود: با توجه به اینکه چاههای آب این روستاها با برق کار می کند نوسان برق منجر به اختلال در روند آبرسانی به روستاها و گلایه مردم شده است.

بهاروند با تاکید بر اینکه اداره برق به طور جدی پیگیر رفع مشکل است یادآور شد: این روستاها در مجموع ۹۰۰ خانوار جمعیت دارند.

بنابر این گزارش قطعی و نوسان مکرر در شبکه برق شهرستان پلدختر به دلیل نشستن ذرات چسبنده گرد و غبار روی سیم های برق به دنبال ورود موج های متعدد ریزگردها طی هفته گذشته بوده که منجر به ایجاد مشکل در شبکه برق این شهرستان شده است.

استان لرستان سال ۸۸ را با ۱۰۰ روز آلوده، سال ۸۹ را با ۹۰ روز، سال ۹۰ را با ۱۰۰ روز غبارآلود، سال ۹۱ را با ۹۰ روز و سال ۹۲ را با ۸۹ روز غبارآلود پشت سر گذاشته است تا به طور متوسط هر سال شاهد آلودگی یک سوم روزهای خود باشد.

این وضعیت در حالیست که میزان ذرات گرد و غبار موجود در هوای شهرستان پلدختر در جنوب استان لرستان طی هفته های گذشته به ۳۱ برابر حد مجاز نیز رسید.