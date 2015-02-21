دختر آیت الله سیدروح الله خاتمی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه خاتمی که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد، پس از یک دوره بستری در بیمارستان، صبح امروز در سن ۷۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

سیده فاطمه خاتمی، فرزند ارشد آیت الله سید روح الله خاتمی، امام جمعه فقید یزد و اردکان، مادر شهید حسن خلیلی و خواهر سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور ایران در دوره های هفتم و هشتم بود.

وی از معلمان قرآن، اخلاق و از بانوان فعال و معتمد شهرستان اردکان بود و حاصل زندگی پر بار او، سه پسر و سه دختر بود که یکی از پسران وی، شهید حسن خلیلی به فیض شهادت نائل شده است.

پیکر این بانوی بزرگوار فردا در اردکان به خاک سپرده خواهد شد.