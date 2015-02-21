خمین پیشرو در تولید بذر لوبیای اصلاح وگواهی شده در کشور

احمد رضا جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: بذر اصلاح و گواهی شده لوبیا چیتی در سطح کشور توسط یک شرکت خصوصی در شهرستان خمین تولید و در اختیار لوبیا کاران کشور قرار می گیرد .

وی اظهارکرد: ۶۰تن بذر لوبیا اصلاح شده در این شهرستان فراوری و آماده توزیع بین کشاورزان لوبیا کار سراسرکشور برای کشت بهاره است.

جعفری ادامه داد: برای اولین بار در کشور مجوز تولید بذر گواهی شده لوبیا در سال ۸۹ به شهرستان خمین داده شده و فعالیت این شرکت تولیدی از سال ۹۰شروع شد.

وی اظهارکرد: به طوری که هسته اولیه بذر را از چهار ایستگاه تحقیقات لوبیا در سراسر کشور تهیه ودر مزارع پرورشی تحت نظر این شرکت هسته های اولیه پرورش ،تکثیر وفرآوری می شود.

وی بیان کرد: بعد ازتکثیر و تولید لوبیا به موسسه تحقیقات بذر و نهال واقع در کرج فرستاده می شود تا استاندارد های لازم کسب ، ارزش گذاری و با صدور شناسنامه بسته بندی و به عنوان بذر اصلاح شده وگواهی شده در اختیار لوبیا کاران قرار گیرد.

جعفری گفت: این بذور نسبت به بذرهای لوبیا عادی دارای مزایای نظیر مقاوم به خشکی وآفات، راندمان تولید نسبت به بذرهای معمولی بالاتر ،یکدست و یکنواخت و دارای بازار پسندی و رقابت بیشتری هستند.

وی با بیان اینکه سالانه دو نیم تن هسته اولیه بذر در این شهرستان تکثیر می شود ادامه داد: تولید بذر گواهی شده از ۲۰ تن آغاز شده و اکنون به ۶۰تن رسیده است.

جعفری گفت: با وجودی که سال آینده تولید به حدود ۲۰۰تن افزایش می یابد اما جوابگوی نیاز کشور نیست و باید این تولید به پنج هزار تن افزایش یابد.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی و خشکسالی های پی در پی استفاده از بذر اصلاح شده لوبیا راهکار مناسبی برای افزایش تولید است.

وی اظهارکرد: شهرستان خمین یکی از قطب های کشت و کار لوبیا به عنوان مهمترین گروه از حبوبات آبی کشور مطرح است و سومین تولید کننده این محصول در کشور است.

شهرستان خمین در سال جاری بیش از پنج هزارو ۲۵۰ تن محصول لوبیا تولید و برداشت شد.