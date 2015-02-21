۱۶ میلیارد ریال از تعهد قرارگاه قرب کوثر در استان مرکزی تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاءالدین حزنی، ظهر شنبه در جلسه پشتیبانی از اردوهای هجرت استان مرکزی، با بیان اینکه این قرارگاه ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعهد تامین اعتبار برای فعالیت های محرورمیت زدایی استان مرکزی به سپاه روح الله داده بود، گفت: این قرارگاه از مبلغ مذکور ۱۶ میلیارد ریال تا کنون واریز کرده است.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه قرب کوثر برای فعالیت های مردمی هفت میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال تعهد داشته است، افزود: از این مبلغ هفت میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال از ابتدای سال جاری تاکنون برای این بخش واریز شده است.

فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم‌الانبیا (ص) ادامه داد: گروه های تخصصی در سال جاری ۳۶ پروژه به اتمام رساندند که در مجموع ۲۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال تکلیف برای تامین اعتبار این پروژه ها داشتیم و از این میزان ۲۴ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال تامین اعتبار شده است.

تکمیل ۱۲۵ پروژه در استان مرکزی

سردار حزنی با بیان اینکه ۱۲۵ پروژه با اعتبار قرارگاه خاتم الانبیاء و با هدف محرومیت زدایی توسط سپاه روح الله در استان مرکزی به اتمام رسیده است، اضافه کرد: از جمله این پروژه می توان به احداث ۳۷ مسجد، سه گلزار شهدا، ۲۵ خانه عالم، سه مورد آبرسانی، ۲۸ غسالخانه، سه خانه قرآن و حوزه علمیه اشاره کرد.

وی با اشاره به اهداف پروژه های محرومیت زدایی، افزود: اولویت این پروژه ها رضایت پروردگار، خشنودی امام عصر (عج)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب و رهبر است.

فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم‌الانبیا (ص) کمک به رفع فقر و محرورمیت، پیوند مردم با نظام، ایجاد محبوبیت نظام، اثبات حاکمیت اسلامی، ترمیم خرابی های احتمالی، نمایش آبادانی ها، حل مشکل محرومین و ایجاد بارقه های امید در مردم را از دیگر اهداف پروژه های محرورمیت زدایی در کشور عنوان کرد.

۹۰ درصد فعالیت ها در کشور در سطح عمرانی است

سردار حزنی با بیان اینکه ۷۵ درصد فعالیت ها کوچک، زود بازده، عام المنفعه و فاقد پیچیدگی های فنی و قابل اجرا توسط ساکنان بومی مناطق است، گفت: این فعالیت ها با هدف محبوبیت نظام و برقراری امنیت و پایداری و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود.

وی اظهار کرد: فعالیت های محرومیت زدایی در نقاط دور افتاده، مرزی و حساس برای راه حال مردم و ایجاد امنیت و آسایش آنان انجام می شود.

فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: ۹۰ درصد فعالیت های محرومیت زدایی در بخش عمرانی و ۱۰ درد در بخش های امدادی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی انجام می شود.

ارائه درخواست های قرارگاه خاتم الانبیاء از استاندار مرکزی

سردار حزنی با بیان درخواست های این قرارگاه از استاندار استان مرکزی، گفت: راه اندازی مجمع خیرین مسجدساز، حمایت از طرح های زکات، کمک به توسعه حوزه های علمیه، آمار و اطلاعات روستاهای محروم، آمار و اطلاعات مساجد استان و گزارشی از فقر و محرورمیت زدایی استان از جمله درخواست های این قرارگاه است.

وی ادامه داد: کلیه طرح های زکات با همکاری کمیه امداد استان مرکزی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و احداث مساجد و حوزه های علمیه از جمله تعهدات این قرارگاه در بخش محرومیت زدایی است.

فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: قراگاه قرب کوثر خاتم الانبیاء آمادگی لازم برای احداث مسجد و تامین اعتبار در مناطق محروم استان مرکزی با همکاری بسیج سازندگی و سپاه روح الله استان مرکزی را اعلام می کند.