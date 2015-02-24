افق متعلق به امروز باشد نه گذشته/ این شبکه یک روایت فتح دیگر است

ابراهیم حاتمی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جای شبکهای مانند افق در صدا و سیما خالی بود، اظهار کرد: البته آغازی سخت هم در انتظار این شبکه است زیرا افق با دیگر شبکهها تفاوتهای زیادی دارد و باید حرفهای جدیدی برای گفتن داشته باشد، احساس شخصی من این است که «افق» یک روایت فتح دیگر است.
وی افزود: دست اندرکاران شبکه افق باید سختیهایی را به جان بخرند و همه مشکلات را از پیش رو بردارند.
این کارگردان سینما با بیان اینکه شبکه افق نباید نقشه راه را گم کند، تأکید کرد: شبکههای تخصصی معمولا به سمت عمومی شدن پیش میروند ولی افق باید همین مسیری را که در پیش گرفته دنبال کند بنابراین لازم است اهداف پیش بینی شده را در نظر آورد و آنها را محقق کند.
حاتمیکیا ادامه داد: مشکلی که همواره وجود دارد، گرایش به سمت عوام پسندی است به همین دلیل شبکه افق باید حرفهایی را بزند که تاکنون زده نشده و مسیر تخصصی و البته ناهموار خود را رها نکند.
وی با اشاره به سختی راهی که شبکه افق در پیش گرفته است، متذکر شد: افق در حقیقت باید راهی را باز کند که آرمانها و ارزشهایی که از ابتدا به دنبال آن بودیم، از آن مسیر محقق شوند و این مهم زمان بر خواهد بود.
افق جای ورشکستگان عرصه فیلم و سینما نیست
خالق فیلم «چ» با تاکید بر نگاه روشن گرانه در تحقق این اهداف عنوان کرد: ورشکستگان عرصه فیلم و سینما نباید در افق جمع شوند و باز هم همان تجربههای گذشته را تکرار کنند بلکه نیازمند تازه نفسهایی هستیم که حرفهای جدید برای گفتن داشته باشند.
وی گفت: به دیگر سخن شبکه افق باید به سطحی از برنامه سازی متفاوت با دیگر شبکهها برسد که اگر آرم شبکه هم حذف شود مخاطبان دریابند این شبکه را انتخاب کردهاند.
حاتمی کیا با بیان اینکه این شبکه باید کاراکتر و شخصیت خودش را در میان مجموعه صدا و سیما پیدا کند یادآور شد: پروژههای بزرگ و سنگین نباید تاثیر خود را روی این شبکه هم بگذارند.
این کارگردان سینما افزود: همانطور که در دوران دفاع مقدس، اندیشههای خلاقانه و ابتکاری رزمندگان و فرماندهان ایرانی سبب میشد سیستم نبردهای کلاسیک دشمنان با مشکل مواجه شود و جمهوری اسلامی به پیروزی برسد، شبکه افق نیز نباید وارد پارادایمهایی شود که دیگران وارد آن شدهاند و به این ترتیب دست و پای خود را ببندد. هویت شبکه افق نباید از بین برود بلکه لازم است در حداقل زمان ممکن، آن حرفهایی را که از ابتدا قصد گفتنش را داشته بزند.
افق همان چفیهای باشد که نشانه رزمندگان ایرانی بود
وی بیان کرد: جلوهگری در مقابل شبکهها و رسانههای مهم دنیا میتواند راهی برای سقوط اهداف از پیش تعیین شده شبکه افق باشد. به تعبیر من افق باید همان چفیهای باشد که زخمی را میبست، سایه بر سر سپاهیان اسلام میگسترد و به واقع نشانه رزمندگان ایرانی بود.
حاتمیکیا با بیان اینکه هنر به معنای افزودن مفاهیم تازه و بدیع است به آنچه تاکنون وجود داشته، تصریح کرد: ساختارشکنی یکی از ابزارهای مورد نیاز در حوزه رسانه و فیلمسازی است و این مهم، ورود انسانهای تازه نفس را میطلبد.
کارگردان «آژانس شیشهای» ادامه داد: شبکه افق باید حرف نسل امروز و آنچه نیاز جامعه است را بگوید، مصادیق انقلابی امروز را معرفی و دغدغههای اسلامی و انقلابی را مطرح کند نه اینکه فقط در گذشته بماند و توصیف آنچه قبلا بوده را انجام دهد. در واقع باید تعریف جدید از فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس را از زبان افق بشنویم.
وی با بیان اینکه عافیت طلبی نقطه پایان هر شبکه و رسانهای خواهد بود که به دنبال اهداف انقلابی است، یادآور شد: «افق» باید متعلق به امروز باشد نه گذشته، انسانهای ارزشی دیروز باید رصد شوند که امروز چه میکنند و کجا هستند و چرا کناره گرفتهاند.
حاتمی کیا بیان کرد: پرداختن به وجهه سرگرم کنندگی از نظر من میتواند خطرناک باشد. این امکان وجود دارد که سرگرم کنندگی را به دیگران بسپاریم، اگر شبکه افق میخواهد وارد این مقوله شود باید مکانی برای آزمایش و باز تعریف سرگرمی باشد.
کارگردان سریال «حلقه سبز» در پایان تاکید کرد: امیدواریم این شبکه، افق تازهای را پیش روی ما قرار دهد و برای این کار باید همه سختیها و مشکلات را تحمل کرد و پشت سر گذاشت.
به گزارش مهر، شبکه افق جمعه هشتم اسفند ساعت ۱۷ در مراسمی که به صورت زنده روی آنتن شبکه میرود، پخش رسمی و سراسری خود را آغاز میکند.
حاتمیکیا به عنوان مشاور پروژه «صدام» در این شبکه حضور خواهد داشت.
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