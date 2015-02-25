امیرمحمد زند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیرگذاری مستقیم تلویزیون بر مردم اظهار کرد: می‌توان گفت تاثیر جعبه جادو بر خانواده‌ها از هر رسانه دیگری بیشتر است. اثری که با مقیاس‌ها و معیارهای حرفه‌ای ساخته شود معمولا از ذهن‌ها پاک نمی‌شود و در درازمدت اثر خود را بر جامعه باقی می‌گذارد؛ تلویزیون هم مانند سینما دارای ظرفیت هنری است و حتی می‌توان این جنبه را از سینما هم بیشتر دانست.

این بازیگر تلویزیونی با بیان اینکه به گفته برخی مبلغان مذهبی، انتقال مفاهیم دینی هم باید همراه با سرگرمی‌ باشد، گفت: به این معنا که ابتدا به ساکن باید مباحث سرگرم کننده را برای مخاطب فراهم ساخت سپس در قالب این برنامه‌ها، مفاهیم دینی و ارزشی را هم به او منتقل کرد. هر اثر هنری باید دارای وجهه سرگرم‌کنندگی نیز باشد ولی اینکه چه اهدافی پشت این ماجرا قرار دارد و سرگرمی‌ در چه راستایی هزینه شده، اهمیت دارد.

زند با اشاره به رابطه مستقیم میان سرگرم کنندگی و قدرت انتقال مفاهیم یک اثر تلویزیونی عنوان کرد: نویسندگان، تهیه کنندگان، کارگردانان و هنرمندان تلویزیون باید در جامعه حضور داشته باشند، مسائل و موضوعات مورد نیاز مردم را رصد و دغدغه‌های آنها را درک کنند و بر همان اساس به برنامه سازی بپردازند.

این بازیگر تلویزیون خاطرنشان کرد: هنرمند موظف است راه و مسیر صحیح را به مردم نشان دهد و سطح سلیقه آنها را بالا ببرد و البته این در تناقض با آنچه گفته شد نیست به عبارتی درک دغدغه‌های مردم و تطابق وظایف هنری بر اساس آنها، رسالت اصلی یک برنامه ساز و کارگردان تلویزیون و سینما است.

بازیگر سریال «فوق سری» با اشاره به مأموریت‌های تخصصی هر شبکه گفت: لازم است هر شبکه کار خود را بر اساس اهداف پیش بینی شده انجام دهد. در دنیایی زندگی نمی‌کنیم که حد و مرز مشخصی میان همه مفاهیم و ژانرها وجود داشته باشد. امروز در یک فیلم سینمایی روز دنیا، درام، کمدی و قصه گویی در کنار هم پی گرفته می‌شود. برای رسیدن به بعد سرگرمی، باید از همه جوانب نگاهی جامع به قضیه داشته باشیم تا پس از تحقق آن، هدف نهایی را دنبال کنیم.

وی با اشاره به شبکه افق تصریح کرد: در حقیقت مفاهیمی‌ که مخاطبان در حوزه‌های معرفتی، اعتقادی و ملی نیازمند آنها هستند باید در شبکه افق رصد و همین مفاهیم در قالب فیلم‌های مستند و تلویزیونی و همچنین برنامه‌های ترکیبی به مردم منتقل شود.

زند با تاکید بر پرهیز از کلیشه توسط شبکه افق سیما عنوان کرد: نباید دور شدن از کلیشه‌ها ما را به هراس بیندازد. بی پروایی در عین صادقانه سخن گفتن یکی از بهترین روش‌ها برای ارتباط با مخاطب به شمار می‌رود.

وی در پایان تصریح کرد: در حوزه رسانه باید افق نگاهمان را دورتر ببریم و واقعا به چشم اندازهای آینده بنگریم. امروز همه جهانیان ایران را زیر نظر دارند و چشم به جمهوری اسلامی‌ دوخته‌اند، کشوری هستیم که در منطقه ناامن خاورمیانه، امن ترین کشور جهان هستیم و همین افق را باید در عرصه رسانه هم دنبال کنیم.