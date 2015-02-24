سالانه شش هزار تن عسل در اردبیل تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دهقان باقری صبح سه شنبه در جلسه بررسی میزان تولیدات عسل استان اردبیل تصریح کرد: ۳۱۵ هزار کلونی عسل در اردبیل شناسایی شده است.

وی افزود: متوسط برداشت عسل از هر کلونی ۲۰ کیلوگرم است و این میزان برداشت بیانگر کیفیت عسل تولیدی است.

به گفته کارشناس مسئول پرورش زنبور عسل جهاد کشاورزی استان تنوع گیاهان و اقلیم منطقه موجب شده است عسل تولیدی در اردبیل جزو نمونه های کیفی در سطح ملی و جهانی باشد.

باقری با اذعان به فعالیت چهار واحد بسته بندی عسل در استان، اضافه کرد: بخشی از عسل تولیدی به استان های دیگر و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

وی تاکید دارد که عسل تولیدی استان جزو نمونه های بازار پسند بوده و کیفیت آن موجب رضایت مصرف کنندگان است.