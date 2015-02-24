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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۳۹

ابراهیمی پاک:

جهاد کشاورزی قزوین برای مبارزه با آفات آمادگی کامل دارد

جهاد کشاورزی قزوین برای مبارزه با آفات آمادگی کامل دارد

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: آفت، بیماری و سرمازدگی در کشاورزی تهدید دائمی است لذا جهادکشاورزی و کشاورزان باید برای مقابله در طول سال آمادگی مستمر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، گفت: باید علاوه بر تولید محصولات کشاورزی، موضوعات قهری، آفات و بیماری ها نیز را مد نظر قرار دهیم و همیشه در برابر آنها ایمن و آماده باشیم.

وی ادامه داد: باید راه های مناسب را برای مقابله با آفات و بیماری ها به کار گیریم تا بتوانیم خسارت ناشی از این عوامل را در بخش کشاورزی کاهش دهیم.

ابراهیمی پاک تاکید کرد: با توجه به تغییر اقلیم، مطالعه، تحقیق و برنامه ریزی برای آمادگی جهت مقابله با این پدیده های طبیعی و غیر طبیعی در استان ضروری است.

سم پاشی مزارع

مبارزه با آفت مگس زیتون ادامه خواهد داشت

ابراهیمی پاک با تاکید بر تداوم مبارزه با آفت مگس زیتون در استان تصریح کرد: در کنار این فعالیتها مبارزه با سن گندم، زنگ غلات و مقابله با بیماری های دامی و توجه به امنیت غذایی مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

 وی افزود: با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در زمینه پیشگیری از آفات، بیماری ها و خشکسالی اقدامات اساسی انجام شده است که امیدواریم با توجه به شرایط استان در زمینه آب و آفت این اقدامات اساسی بیشتر از گذشته ادامه داشته باشد.

در ادامه این جلسه مسئول صندوق بیمه کشاورزی استان قزوین در مورد شرکت های بیمه کشاورزی استان گفت: کلیه بیمه های کشاورزی توسط پنج شرکت بیمه ای خدماتی انجام می شود که در سال جاری  بیش از  ۱۰۳ میلیارد ریال حق بیمه از کشاورزان استان دریافت و  ۱۲۸ میلیارد ریال بابت جبران خسارت به بیمه شدگان پرداخت شده است.

حمید کلانتری ادامه داد: امسال بیش از ۲۱ هزار هکتار از  باغات و ۳۰ هزار هکتار از مزارع آبی و دیم استان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین تاکنون  ۱۸ هزار راس دام صنعتی استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است که تا پایان سال جاری به ۲۲ هزار رأس افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 2505739

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