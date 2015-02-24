جهاد کشاورزی قزوین برای مبارزه با آفات آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، گفت: باید علاوه بر تولید محصولات کشاورزی، موضوعات قهری، آفات و بیماری ها نیز را مد نظر قرار دهیم و همیشه در برابر آنها ایمن و آماده باشیم.

وی ادامه داد: باید راه های مناسب را برای مقابله با آفات و بیماری ها به کار گیریم تا بتوانیم خسارت ناشی از این عوامل را در بخش کشاورزی کاهش دهیم.

ابراهیمی پاک تاکید کرد: با توجه به تغییر اقلیم، مطالعه، تحقیق و برنامه ریزی برای آمادگی جهت مقابله با این پدیده های طبیعی و غیر طبیعی در استان ضروری است.

مبارزه با آفت مگس زیتون ادامه خواهد داشت

ابراهیمی پاک با تاکید بر تداوم مبارزه با آفت مگس زیتون در استان تصریح کرد: در کنار این فعالیتها مبارزه با سن گندم، زنگ غلات و مقابله با بیماری های دامی و توجه به امنیت غذایی مردم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در زمینه پیشگیری از آفات، بیماری ها و خشکسالی اقدامات اساسی انجام شده است که امیدواریم با توجه به شرایط استان در زمینه آب و آفت این اقدامات اساسی بیشتر از گذشته ادامه داشته باشد.

در ادامه این جلسه مسئول صندوق بیمه کشاورزی استان قزوین در مورد شرکت های بیمه کشاورزی استان گفت: کلیه بیمه های کشاورزی توسط پنج شرکت بیمه ای خدماتی انجام می شود که در سال جاری بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال حق بیمه از کشاورزان استان دریافت و ۱۲۸ میلیارد ریال بابت جبران خسارت به بیمه شدگان پرداخت شده است.

حمید کلانتری ادامه داد: امسال بیش از ۲۱ هزار هکتار از باغات و ۳۰ هزار هکتار از مزارع آبی و دیم استان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین تاکنون ۱۸ هزار راس دام صنعتی استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است که تا پایان سال جاری به ۲۲ هزار رأس افزایش خواهد یافت.