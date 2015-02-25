۴۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه گردشگری جزیره کیش سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد کیش، علی اصغر مونسان در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی هتلداری در جزیره کیش بیان داشت: آمار جذب گردشگران خارجی در ايران متناسب با ظرفیتهای گردشگری و طبیعی کشور نیست. سرمایه گذاری در بخش گردشگری با توجه به توسعه روز افزون صنعت گردشگری در دنیا لازم وضروری است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد: گردشگری و تجارت محور اصلی فعاليت منطقه آزاد كيش است. ۲۹ پروژه در بخشهای مختلف زير ساختی و امور شهری برای فراهم شدن شرایط جذب گردشگران خارجی در کیش آغاز شده است.

مونسان به جذب ۴۸۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه گردشگری جزیره كيش خبر داد و گفت: حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته طی سه تا چهار سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: افزایش جذب گردشگران داخلی در مرحله اول و جذب گردشگران خارجی در مرحله دوم مورد توجه منطقه آزاد کیش است.

رئیس هیت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت: بیش از ۷۰ هزار گردشگر داخلی وخارجی در تعطیلات دهه فجر از مسیرهای هوایی و دریایی به جزیره كيش سفر کردند. از این رو ایجاد زیرساختهای گردشگری باید در جزیره کیش توسعه یابد.

مونسان با ابراز امیدواری از اینکه گردشگران نوروزی در سال ۱۳۹۵ بتوانند از ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش استفاده کنند تصریح کرد: اجرای پروژه احداث ترمينال جديد فرودگاه بين المللی كيش با افزايش ظرفيت سالیانه برای پذيرش چهار و نيم ميليون مسافر به جزیره كيش قطعا کیش صاحب دومين فرودگاه بزرگ كشور پس از فرودگاه بين المللیامام خمينی خواهد شد.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش در ادامه سخنان خود با بيان اينكه سازمان منطقه آزاد كيش با الحاق سه جزيره هندورابی، فارور و فارورگان گفت: طرح جامع توسعه جزيره هندورابی با حضور مشترك مشاور خارجی و داخلی در حال نهايی شدن است و برای اولین بار در ایران يك منطقه ابتدا مرحله بازاريابي ، شناخت وبازار هدف و سپس طرح اقتصادی و توسعه شهري را پشت سر خواهد گذاشت. با احداث فرودگاه و بندرگاه هندورابی در سال ۱۳۹۴ اين جزيره مرجانی منحصربفرد و جذاب به يكی از موضوعات بسیار مهم در صنعت گردشگری ایران مطرح خواهد شد