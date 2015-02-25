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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷

در راستای حفاظت از منابع طبیعی/

دوره آموزشی ترویجی در ۷۲ مدرسه استان سمنان برگزار شد

دوره آموزشی ترویجی در ۷۲ مدرسه استان سمنان برگزار شد

سمنان - رئیس اداره ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: برای ارتقاء سطح آگاهی و مشارکت مردم در راستای حفاظت از منابع طبیعی دوره آموزشی ترویجی در ۷۲ مدرسه برگزار شد.

اکرم میرحاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری دوره های آموزشی طی ۹ ماه سالجاری برای  ۷۲ مدرسه در استان سمنان در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی، افزود: برنامه های ترویجی و مشارکت مردمی، این اداره کل در بین مردم از طریق اطلاع رسانی، ترویج، حفظ و نگهداری از عرصه های منابع طبیعی، استقبال مردم از طرح همیاران طبیعت و توجه به مسائل منابع طبیعی تاکنون چشمگیر بوده است.

وی تصریح کرد: برنامه های ترویجی در مدارس استان با سخنرانی کارشناسان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها به تعداد ۷۲ مدرسه در شش ماه دوم سالجاری  و نهادهای دولتی با مشارکت مسئولان و تشکل های مردم نهاد، دهیاری ها و شوراهای اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی عملیاتی می شود.

رئیس اداره ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان  افزود: این اداره برای آموزش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان خود برنامه هایی را در نظر گرفته است که این دوره های آموزشی شامل کارگاه های تخصصی در بخش جنگل و مرتع و آبخیزداری است.

میرحاج همچنین گفت: دوره های ملی کارکنان نیز در دو مرکز جوانشیر و کلار آباد و دوره های استانی در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان و همچنین مرکز آموزش و پژوهش استانداری نیز با ۲۵ دوره کلاس آموزشی در نیمه دوم سالجاری برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این اداره نیز دوره های کاربردی تخصصی مورد نیازکارشناسان مانند چگونگی تنظیم صورتجلسات و تشکیل پرونده تخلف، چگونگی تنظیم صورت وضعیت و محاسبه خسارت، فنون پذیرایی و تشریقات مقدماتی، اتوکد وGPS ,GIS و دیگر دوره ها برگزار کرده است.

همچنین در صورت وجود اعتبار نسبت به  تهیه و چاپ نشریات ترویجی  شامل کتابچه، پوستر، بروشور بمنظور ارتقا سطح فرهنگ عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری و ضرورت حفاظت از آن را در صورت وجود اعتبار در اولویت برنامه ها قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2506264

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