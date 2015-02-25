دوره آموزشی ترویجی در ۷۲ مدرسه استان سمنان برگزار شد

اکرم میرحاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری دوره های آموزشی طی ۹ ماه سالجاری برای ۷۲ مدرسه در استان سمنان در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی، افزود: برنامه های ترویجی و مشارکت مردمی، این اداره کل در بین مردم از طریق اطلاع رسانی، ترویج، حفظ و نگهداری از عرصه های منابع طبیعی، استقبال مردم از طرح همیاران طبیعت و توجه به مسائل منابع طبیعی تاکنون چشمگیر بوده است.

وی تصریح کرد: برنامه های ترویجی در مدارس استان با سخنرانی کارشناسان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها به تعداد ۷۲ مدرسه در شش ماه دوم سالجاری و نهادهای دولتی با مشارکت مسئولان و تشکل های مردم نهاد، دهیاری ها و شوراهای اسلامی و سایر دستگاه های اجرایی عملیاتی می شود.

رئیس اداره ترویج و مشارکت مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: این اداره برای آموزش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان خود برنامه هایی را در نظر گرفته است که این دوره های آموزشی شامل کارگاه های تخصصی در بخش جنگل و مرتع و آبخیزداری است.

میرحاج همچنین گفت: دوره های ملی کارکنان نیز در دو مرکز جوانشیر و کلار آباد و دوره های استانی در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان و همچنین مرکز آموزش و پژوهش استانداری نیز با ۲۵ دوره کلاس آموزشی در نیمه دوم سالجاری برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این اداره نیز دوره های کاربردی تخصصی مورد نیازکارشناسان مانند چگونگی تنظیم صورتجلسات و تشکیل پرونده تخلف، چگونگی تنظیم صورت وضعیت و محاسبه خسارت، فنون پذیرایی و تشریقات مقدماتی، اتوکد وGPS ,GIS و دیگر دوره ها برگزار کرده است.

همچنین در صورت وجود اعتبار نسبت به تهیه و چاپ نشریات ترویجی شامل کتابچه، پوستر، بروشور بمنظور ارتقا سطح فرهنگ عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری و ضرورت حفاظت از آن را در صورت وجود اعتبار در اولویت برنامه ها قرار خواهد گرفت.