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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹

«سرآلکس فرگوسن» تماشاگر ویژه بازی من سیتی - بارسا

«سرآلکس فرگوسن» تماشاگر ویژه بازی من سیتی - بارسا

این روزها خیلی‌ها از هم سوال می‌کنند از «سرآلکس فرگوسن» چه خبر. مربی پیشین منچستریونایتد یکی از تماشاگران ویژه دیدار تیم‎های منچسترسیتی - بارسلونا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی سه‌شنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با حساب 2 بر یک در دیداری خانگی مقابل بارسلونا تن به شکست داد.

تلویزیون انگلستان «سرآلکس فرگوسن» را در حالی به تصویر کشیده که در کنار «روی هاجسون»، «رایان گیگز»، «نیکی بات»، «جوردن هندرسون»، «آدام لالانا» و «مایک سامربی» مشغول تماشای بازی من ستی - بارسا در ورزشگاه اتحاد است.

بر پایه گزارش دیلی میل، فرگوسن هفته گذشته در جریان دیدار تیم‌های پاریسن ژرمن و چلسی نیز در ورزشگاه پارک دوپرنس حضور داشت و این بازی را از نزدیک نظاره کرد.

کد مطلب 2506439

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