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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰

حجت‌الاسلام صالحی منش:

قم برای پیشبرد اهداف انقلاب و دولت آماده است

قم برای پیشبرد اهداف انقلاب و دولت آماده است

قم - استاندار قم گفت: مردم قم، حوزه علمیه و مراجع برای پیشبرد اهداف انقلاب و دولت آماده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محمد صادق صالحی منش پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مردم قم که به استقبال رئیس جمهور آمده بودند، اظهار داشت: قم همواره در دفاع از اسلام و انقلاب پیش رو بوده است.

وی ادامه داد: امروز هم مراجع، حوزه علمیه و مردم قم آمادگی دارند تا هر چه در توان دارند برای کمک به دولت تدبیر و امید و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به کار گیرند.

استاندار قم ضمن خوشامدگویی به رئیس جمهور و هیئت همراه ابراز داشت: شما فرزند حوزه علمیه هستید و نیازهای این شهر و اهمیت آن را می‌دانید.

حجت‌الاسلام صالحی منش با اشاره به برنامه‌های سفر رئیس جمهور  به قم گفت: مشکلات و نیازهایی در قم وجود دارد که در جلسه شورای اداری با رئیس جمهور مطرح خواهیم کرد.

کد مطلب 2506454

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