قم برای پیشبرد اهداف انقلاب و دولت آماده است

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محمد صادق صالحی منش پیش از ظهر چهارشنبه در جمع مردم قم که به استقبال رئیس جمهور آمده بودند، اظهار داشت: قم همواره در دفاع از اسلام و انقلاب پیش رو بوده است.

وی ادامه داد: امروز هم مراجع، حوزه علمیه و مردم قم آمادگی دارند تا هر چه در توان دارند برای کمک به دولت تدبیر و امید و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به کار گیرند.

استاندار قم ضمن خوشامدگویی به رئیس جمهور و هیئت همراه ابراز داشت: شما فرزند حوزه علمیه هستید و نیازهای این شهر و اهمیت آن را می‌دانید.

حجت‌الاسلام صالحی منش با اشاره به برنامه‌های سفر رئیس جمهور به قم گفت: مشکلات و نیازهایی در قم وجود دارد که در جلسه شورای اداری با رئیس جمهور مطرح خواهیم کرد.