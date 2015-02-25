حضور گسترده مردم قم در استقبال از رئیس جمهور/ انتظار از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مردم قم از ساعتی پیش برای استقبال از رئیس جمهور مهیا شدن، صحن امام رضا(ع) مملو از جمعیت است.

مردم قم با در دست داشتن تصاویری از حضرت امام، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و پرچم جمهوری اسلامی ایران به استقبال رئیس جمهور رفتند.

علاوه بر صحن امام رضا(ع) مسیر استقبال از رئیس جمهور و میدان آستانه و اطراف حرم مطهر هم مملو از جمعیت است.

خانمی که با فرزندنش به استقبال از رئیس جمهور رفته، در گفتگو با مهر، خطاب به رئیس جمهور گفت: همان طور که ما رأی دادیم شما رئیس جمهور شدید همان طور توقع داریم به مشکلات مردم رسیدگی کنید.

وی ادامه داد: ما واقعا سختی می کشیم ولی با وجود این پشت سر شما هستیم و از خداوند می خواهم شما هم در خدمت رسانی به مردم موفق باشید.

یکی دیگر از شهروندان قمی حضور گسترده مردم در استقبال از رئیس جمهور را مورد اشاره قرار داد و گفت: این استقبال نشان دهنده حمایت مردم قم از حجت الاسلام روحانی که خود از فرزندان حوزه علمیه است می باشد.

وی با اشاره به مشکلاتی که مردم کشور و قم با آنها مواجه هستند اظهار کرد: از رئیس جمهور انتظار داریم به مشکلات همه مردم رسیدگی کند.