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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۴۱

نخستین منشور مجالس ترحیم کشور در تبریز رونمایی شد

نخستین منشور مجالس ترحیم کشور در تبریز رونمایی شد

تبریز - منشور مجالس ترحیم آذربایجان شرقی به عنوان نخستین منشور این حوزه در تبریز رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این منشور که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و همکاری نهادهایی چون اتحادیه انجمن های اسلامی و کانون مداحان و شعرای مذهبی استان تهیه و تدوین شده، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در محل اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی رونمایی شد.

در منشور مجالس ترحیم آذربایجان شرقی که کلید تدوین آن از سال ۹۰ و به منظور ساماندهی کلیه عوامل و اقدامات مربوط به این مجالس زده شده است، محورهای پنج گانه مداحان عشرخوان، روحانیان مجالس، عموم مردم، بانوان حاضر در مجاللس ترحیم و نیز دست اندرکاران اجرای چنین مجالسی مورد توجه قرار گرفته و موازین و راهکارهایی برای ساماندهی هر یک از این حوزه ها ارائه شده است.

کد مطلب 2506496

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