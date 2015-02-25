صدورکارت فعالیت۹۰مداح در آذربایجان شرقی/لزوم ساماندهی مجالس ترحیم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق کمالی چهارشنبه در همایش ساماندهی مجالس ترحیم و رونمایی از منشور این مجالس که در تبریز برگزار شد، گفت: هرچند آذری ها و بویژه تبریز همانند بسیاری دیگر از موارد، در برگزاری مراسم عزاداری و مجالس ترحیم نیز سرآمد هستند، اما مهمترین دغدغه مسئولان این حوزه و مداحان، ورود افراد مبتدی به این بخش است که گاه بدون داشتن کمترین اطلاعات و آگاهی از مصائب و مراثی و حتی قرآنی اقدام به اجرای برنامه و وارد شدن آسیب به وجهه چنین مراسمی می شوند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بزرگ مداحان در سال ۹۰ که به همت تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، افزود: پس از آن همایش کلید برنامه ریزی، آموزشی و آزمون از مداحان مجالس ترحیم زده شد که نتیجه آن منشور ۲۶ بندی مجالس ترحیم آذربایجان شرقی است که امروز رونمایی شده و در مساجد جهت اطلاع و اقدام عشره خوانان و مداحان نصب می شود.

رییس کانون مداحان و شعرای مذهبی آذربایجان شرقی به اجرای برنامه های آموزشی و آزمونی این قشر نیز اشاره و تصریح کرد: پس از تصمیم گیری های صورت گرفته برای ساماندهی مداحان و عشره خوانان مجالس ترحیم، یکصد نفر از تبریز و ۳۳۶ نفر از ۱۷ شهرستان دیگر آذربایجان شرقی در این برنامه ها شرکت و در نهایت ۹۰ نفر موفق به دریافت کارت مداحی و عشره خوانی شده اند.

کمالی در پایان از استمرار این برنامه ها برای تایدد صلاحیت مداحان و عشره خوانان باقیمانده خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۱۷ کارت از این نوع آماده صدور و تحویل به متقاضیان است که اعطای آنها به متقاضیان منوط به شرکت آنان در برنامه های آموزشی و قبولی در آزمون های کتبی و شفاهی پس از برگزاری این دوره ها خواهد بود و پس از اتمام این طرح، تنها از افراد دارنده این کارت ها در مراسم عزاداری و مجالس ترحیم جهت ساماندهی این حوزه استفاده خواهد شد.

ساماندهی مجالس ترحیم نیازمند همکاری کلیه عوامل دخیل در آن است

نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی مساجد آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با تاکید بر همراهی و همکاری کلیه عناصر و عوامل دخیل برای ساماندهی برگزاری مجالس ترحیم اظهار داشت: باید مسئولان هیئات و مداحان به تفاوت های اجرای مراسم مذهبی و عزاداری در اماکی و منازل شخصی با مساجد توجه داشته باشند چرا که در غیر این صورت شاهد بروز مشکلاتی بین مساجد و این هیئات و افراد خواهیم بود.

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های بالای مساجد تصریح کرد: این ظرفیت ها بستر مناسبی برای اجرای برنامه های مدون مذهبی و دینی است و همکاری هیئات و مداحان با انجمن های اسلامی مساجد می تواند منجر به دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود به برخی نواقص در ساماندهی مداحان و عشره خوانان نیز اشاره کرد و گفت: در صدور مجوز برای این قشر و ساماندهی آنان باید به این نکته نیز دقت شود که انتخاب مداح، عشره خوان و قاری قرآن برای مجالس ترحیم توسط خود مردم و صاحبان مجالس صورت می گیرد و چنین مواردی در آینده می تواند موجب بروز برخی مشکلات و عدم توفیق در اجرای این طرح شود.