۱۴۰۰ اکیپ راهداری در کشور فعال است/ فعالیت ۱۵ هزار راهدار

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سید علایی پیش از ظهر چهارشنبه درآیین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای وزارت راه و شهرسازی تکمیل پروژههای مسکن مهر است که تا تلاش داریم تا پایان سال آینده بخش عمده ای از پروژهها تکمیل شود.
وی به وضعیت اجرای ۳۹ هزار واحد مسکن شهری در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر باید ۱۹ هزارواحد ساخته میشد که تاکنون ۱۳ هزار واحد ساخته شده است و شش هزار واحد دیگر تا نیمه نخست سال آینده تکمیل خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: راه آهن تهران - اصفهان با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت یکی از طرحهای مهم وزارت راه و شهرسازی است که امروز عملیات اجرایی ان آغاز شد.
وی همچنین به وجود ۲۱۱ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و بزرگراهی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: یکهزار و ۴۱۳ اکیپ راهداری با ۱۵ هزار راهدار در کشور مشغول به فعالیت هستند.
سید علایی به توسعه راههای استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سفر دیماه رئیس جمهور به استان بوشهر بخش عمدهای از اعتبارات مصوبات سفر معادل هشت هزار میلیارد ریال به توسعه راههای استان بوشهر اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه با تخصیص این اعتبارات راههای استان بوشهر متحول میشود، اذعان داشت: راه های ۹۷ درصد روستاهای ۲۰ خانوار جمعیت دراستان بوشهر آسفالت شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه همه راههای روستاهای استان بوشهر تا نیمه اول سال ۹۴ آسفالت میشود، گفت: ۵۱۵ میلیارد ریال نیز برای کاهش نقاط حادثه خیز در استان بوشهر اختصاص یافت.
در این آئین ضمن تقدیر از تلاشهای علیرضا صفایی، فرزاد رستمی به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر معارفه شد.
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