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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۹

ادامه تنش در روابط آمریکا و روسیه

ادامه تنش در روابط آمریکا و روسیه

شماری از خودروهای زرهی ارتش آمریکا امروز در مرزهای روسیه رژه رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، در پی تنش های آمریکا و متحدان غربی اش با روسیه بر سر تحولات شرق اوکراین امروز شماری از خودروهای رزمی و زرهی ارتش آمریکا در مرز روسیه و استونی رژه نظامی رفتند.

رژه نفربرها و خودروهای رزمی آمریکا در خیابان های شهر مرزی ناروا انجام شد که فاصله بسیار کمی از مرز روسیه دارد و بین این شهر و روسیه فقط یک رودخانه قرار دارد.

استونی

به نوشته این روزنامه آمریکایی این اقدام نظامیان آمریکایی بیانگر شدت اختلافات آمریکا و روسیه است که حکایت از احتمال یک برخورد نظامی جدید در شرق اروپا دارد.

این رژه در روز ملی استونی انجام شده است.

کد مطلب 2506832
پیمان یزدانی

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