شش هزار تن شکر در اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کریمی صبح شنبه در بازدید از انبارهای شرکت غله تصریح کرد: در عین حال ۱۹ هزار تن شکر خام از تهران به کارخانه قند و شکر مغان انتقال یافته است.

وی افزود: این مهم با هدف حمایت از کارخانه قندو شکر مغان انجام شده و از کل شکر دریافتی توسط این کارخانه هفت هزار تن شکر تصفیه شده و در اختیار غله قرار گرفته است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان افزود: این نهاد اجرایی در توزیع به دو مقوله به موقع و کافی بودن توجه داشته و در تامین کالاهای مورد نیاز مصرف داخل اهتمام دارد.

به گفته کریمی از ابتدای امسال ۶۹۴ تن برنج نیز از طریق شرکت غله در استان توزیع شده است.

وی با اعلام آمادگی شرکت غله در توزیع کالاهای دیگر اضافه کرد: این نهاد اجرایی آماده تداوم توزیع کالا است و در این خصوص محدودیتی نداریم.