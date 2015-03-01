شهرداری کرج مکلف به حفظ فضای سبز کاخ شمس است

حاجی رضا شاه کرمی در گفتگو با مهر، درباره رسیدگی به وضعیت کاخ شمس و وضعیت فضای سبز این محوطه تاریخی گفت: کاخ شمس یک میراث ملی و در اختیار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است اما شهرداری مکلف است فضای سبز کاخ را سامان دهد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری نباید اجازه دهد فضای سبز این باغ خشک شود، افزود: نگهداری از فضای سبز شهر به عهده شهرداری است و این ارگان باید رسیدگی و نگهداری از فضای سبز این منطقه را در دستور کار خود قرار دهد.

دادستان کرج درباره واگذاری مدیریت این مجموعه از اداره کل میراث فرهنگی البرز به شهرداری نیز تصریح کرد: شهرداری اگر خواستار این است که کاخ شمس در اختیار این مجموعه قرار بگیرد می تواند تقاضای خود را از طریق مراجع قضایی دنبال کند.

شاه کرمی با اشاره به اینکه قرار بود سازمانی در این کاخ ساخت و ساز انجام دهد، یادآور شد: این امر خلاف طرح جامع شهری بود و روند خود را طی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ شمس یا همان کاخ مروارید که در دو سال اخیر گزارش های زیادی مبنی بر فروش غیرقانونی و نابودی آن در رسانه های جمعی به ویژه خبرگزاری مهر منتشر شده بود، اردیبهشت امسال به دستور و ابلاغیه دادستان عمومی و انقلاب کرج تصرف و حفاظت این مجموعه به اداره کل میراث فرهنگی البر واگذار شد اما هم اکنون فضای سبز این مجموع حال و روز خوشی ندارد و نیازمند توجه است.