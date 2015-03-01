به گزارش خبرنگار مهر، آخرین برنامه از مجموعه برنامه های « هزار صدا» در سال 93 شنبه دهم اسفند ماه با حضور گروه «بنیامین موزیک» به سرپرستی بنیامین بهادری در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

بنیامین بهادری در این برنامه که با استقبال خوبی از سوی علاقه مندان مواجه شده بود در بخش هایی که خوانندگان جوان به اجرای قطعه می پرداختند درباره تکنیک ها و مسائل فنی خوانندگی توضیحاتی را ارائه داد.

وی گفت: یکی از مسائل مهمی که در عرصه خوانندگی مورد توجه قرار می گیرد موضوع صدابرداری است که هم برای خواننده و هم برای مخاطبان مهم است. آنچه در خوانندگی موسیقی پاپ اهمیت دارد این است که صدای وکالی که مقابل خواننده قرار دارد باید کاملا واضح باشد تا خواننده بتواند به درستی صدایی را که از خروجی ها به مخاطب ارائه می شود بشنود و این یکی از موضوعات مهمی است که خوانندگان تازه‌کار باید در اجراهای زنده خود به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

بهادری به موضوع ظاهر خواننده به عنوان یکی دیگر از اولویت های خوانندگان در اجراهای زنده اشاره کرد و توضیح داد: اصولا ظاهر و تیپ ظاهری یکی از ارکان مهم برای همه هنرمندان در همه عرصه هاست که باید توجه زیادی به آن کرد به ویژه این فعالیت در حوزه موسیقی اهمیت دوچندانی دارد که نمی توان به راحتی از آن عبور کرد.

این خواننده موسیقی پاپ کشورمان خطاب به خوانندگان جوانی که برای مسابقه «هزار صدا» در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران دور هم جمع شده بود، توصیه کرد: موضوع حس یکی از عناصر اصلی در حوزه مخاطب شناسی موسیقی پاپ است که خوانندگان چه در اجرای استودیو و چه در اجراهای زنده نباید آن را فراموش کنند این موضوع بسیار مهم است که چگونه بتوانیم در هنگام خواندن اجرای زنده به موضوع احساس توجه کنیم.

وی که به همراه گروه «بنیامین موزیک» در این برنامه حضور داشت بعد از اجرای چند قطعه از سوی هنرجویان شرکت کننده خطاب به آنها گفت: امروز به همراه دوستانم آمده بودم که کارهای عجیب و غریب بشنوم اما این کارهایی که از چند خواننده شنیدم با وجود امتیازات فراوانی که داشت همگی آثاری بودند که ملودی آنها کارهای قدیمی بودند و حرف تازه ای برای گفتن نداشتند. شما اگر به این کارها توجه کنید می بینید که قالب ترانه های این آثار حتی در شکل هندسی خود قالب های واحد دارند قالب هایی که قدیمی هستند و عموما هم نمی تواند مخاطب را تکان بدهد.

قطعاتی که حرف جدید نداشتند

بهادری در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: اتفاقا برنامه هایی که امروز از شما هنرمندان عزیز گوش کردیم قطعات خوبی بودند اما واقعا حرف جدیدی برای گفتن نداشتند و این موضوعی است که باید بیشتر از آنها به آن بپردازیم و آسیب شناسی کنیم. ما باید آگاه باشیم که اصل موسیقی پاپ بر اساس بدعت و نوآوری است که با توجه به رشد فزاینده آثار متعدد موسیقایی کار را برای هنرمند سخت می کند. ملودی های موسیقی در فضای امروز موسیقی پاپ به قدری از حجم وسیعی برخوردار هستند که دیگر اصلا نمی شود کارهای تکراری را گوش کرد.

خواننده چندین آلبوم موسیقایی پاپ در ادامه بیان کرد: خیلی از خوانندگان دلشان می خواهد صدایشان شبیه فلان خواننده باشد که به نظر من اگر چنین رویکری وجود نداشته باشد بسیار بهتر از تقلید است. قطعه هایی که ما امروز شنیدیم قطعه هایی هستند که مربوط به دهه های 30 و 40 است و با وجود صدای خوبی که در بعضی از شما عزیزان دیدم اما اغلب کارهایی بودند که من به عنوان یک شنونده بارها و بارها آن را شنیده بودم. ما باید به این مورد هم توجه کنیم که در حوزه ساخت قطعات در حال کمرنگ شدن هستیم و مطمئن باشیم اگر بخواهیم این گونه حرکت کنیم هیچکس دیگر به کارهایمان گوش نمی کند.

این هنرمند به موضوع ترانه در موسیقی پاپ نیز اشاره کرد و گفت: ما در حوزه ترانه کمی کمرنگ هستیم و اصلا هم لزومی ندارد که خوانندگان جوان ضرورتا به ترانه سرایان مطرح و صاحب نام کشور مراجعه کنند. آنها می توانند با در نظر گرفتن آثار بسیار خوبی که این سال‌ها از سوی ترانه سرایان بی نام و نشان اما مستعد و خلاق منتشر می شود کار را به سمت و سویی هدایت کنند که ما شاهد آثار تکراری و قدیمی نباشیم.

آرش نصیری مدیر برگزاری ویژه برنامه «هزار صدا» هم در بخش هایی از این برنامه خطاب به شرکت کنندگان گفت: اصلا احتیاجی نیست که یک خواننده جوان به صورت برندهای نوازندگی و ترانه سرایی و ملودی سازی برود شما فقط باید به این موضوع توجه کنید که بهترین ها را در عرصه کاری خود ارائه دهید.

وی ادامه داد: تفاوتی که این برنامه با برنامه هایی از این دست در عرصه موسیقی دارد این است که هرکس قطعه ای از خودش را می خواند و اصلا اجازه ندارد کار خواننده دیگری را کپی کند و اینجا ارائه دهد و این همان چیزی است که ما در برنامه های «هزار صدا» طبق گفته بنیامین بهادری به آن توجه ویژه ای داریم.

امیر حیدری، حامد شهاب، بردیا صابری، وحید کمالی، ماکان، عرفان مقدم، مهدی مظفری از جمله هنرمندان جوانی بودند که در این دوره از مسابقه هزار صدا در فرهنگسرای نیاوران آثار خود را ارائه کردند.