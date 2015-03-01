۷۰۰ پرستار در استان سمنان فعاليت دارند/جذب ۶۰ پرستار در سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي شادنوش شامگاه شنبه در آئين تقدير و تجليل از پرستاران نمونه مراكز بهداشتي و درماني شهرستان دامغان در محل دانشگاه این شهر ضمن تقدير از زحمات اين قشر اظهار داشت: با توجه به عدم مجوز جذب نيرو از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فشار كاري بر پرستاران در سالجاري ۶۰ پرستار جديد به تعداد آنان افزوده شد.

وي با بیان اینکه ۲۳ مجوز ديگر براي جذب پرستار در استان سمنان وجود دارد كه با توجه به اطلاع رساني تاكنون مراجعه اي در اين زمينه نداشتيم، خاطر نشان کرد: اميدورايم در سال آينده با جذب پرستار كه مجوز استخدام آن وجود دارد اين مشكل برطرف شود.

پرستاري يك نوع هنر است

دبير كارگروه امنيت سلامت غذايي استان سمنان اظهار داشت: پرستاري شغل چند بعدي و هنر است كه پرستاران بايد قدر شغل و جايگاه خود را بدانند و آن را ساده تلقي نكنند.

شادنوش تصريح كرد: همان گونه كه حضرت زينب(س) زينت پدر بودند، پرستاران نيز زينت جامعه سلامت كشورند.

وي گفت: كار پزشكان بدوم مشاركت و همكاري پرستاران امكان پذير نيست و ازهمين رو آنان در نظام سلامت از جايگاه ويژه اي برخوردارند.

پرستاري حرفه اي مقدس و ارزشمند است

امام جمعه دامغان نيز در اين مراسم از پرستاري به عنوان حرفه اي مقدس و ارزشمند ياد كرد و اظهار داشت: انتخاب سالروز ولادت حضرت زينب(س) به عنوان روز پرستار نشان از كار سخت و دشوار آنان دارد.

حجت الاسلام سيد محمود ترابي افزود: برگزاري آئين تقدير و تجليل از پرستاران فرصتي است كه اندكي از زحمات آنان كه فرشتگان نجات و همراه بيماران اند قدرداني شود.

وي تاكيد كرد: مسئولان بايد به پرستاران توجه ويژه داشته باشند چون اين قشر زحمت كش با سختي ها و مشكلات فراواني در كار روبرو هستند.

امام جمعه دامغان خاطر نشان ساخت: حضرت زينب(س) داراي مقامات بسيار و قهرمان در هر ميداني است كه به صبر و استقامت معنا بخشيد و لباس عزت را بر قامت غيرت و مردانگي مي پوشاند.

ترابی گفت: يكي از سيره هاي عملي اين بانوي بزرگوار پرستاري و دستگيري از حال درمانگان و بيماران بود و حادثه بزرگ كربلا حضرت زينب(س) را به عنوان الگوي پرستاران معرفي كرد.

بيمارستان ولايت دامغان كمبود پرستار دارد

رئيس بيمارستان ولايت دامغان نيز در اين آئين با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸۰ پرستار در بيمارستان ولايت و مركز بهداشت شهرستان فعاليت دارند از كمبود پرستار در اين بيمارستان خبر داد و اظهار داشت: اين بيمارستان به دو برابر تعداد موجود پرستار نياز دارد.

غلامرضا محمدي افزود: با اجراي طرح تحول نظام سلامت از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خدمات بيمارستان ولايت دامغان در سالجاري نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزايش پيدا كرد.

وی اجراي طرح نورزي اين بيمارستان را از ۲۵ اسفند تا ۲۰ فروردين سال آينده بيان كرد و گفت: با هماهنگي و برنامه ريزي هاي انجام شده هر پرستار بايد ۱۴ شيفت در ايام نوروز در بخش هاي مختلف داشته باشد و به ارائه خدمات بپردازد.

تجليل از ۲۷ پرستار نمونه و بازنشسته بيمارستان ولايت و مركز بهداشت شهرستان دامغان و تجليل از فرزندان پرستاران از ديگر برنامه هاي اين آئين باشكوه بود.

رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر دامغان، فرمانده نيروي مقاومت بسيج سپاه ناحيه دامغان، پرستاران و خانواده هاي آنان در اين مراسم حضور داشتند.