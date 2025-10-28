حضور شهردار منطقه ۱۱ تهران در بیمارستان روزبه به مناسبت روز پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز پرستار، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران با حضور در بیمارستان روزبه از زحمات و خدمات ارزشمند پرستاران این مرکز درمانی تجلیل کرد.

در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران شهری و مسئولان بیمارستان برگزار شد، شهردار منطقه ضمن تبریک روز پرستار، از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران در ارائه خدمات انسانی و فداکارانه به بیماران تقدیر کرد.

وی با اشاره به نقش مهم پرستاران در ارتقای سلامت جامعه گفت: پرستاران در خط مقدم نظام سلامت قرار دارند و با عشق و تعهد، آرامش و امید را به بیماران هدیه می‌کنند. قدردانی از این قشر زحمت‌کش، قدردانی از انسانیت و نوع‌دوستی است.

در ادامه این برنامه، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از پرستاران نمونه بیمارستان روزبه تقدیر به عمل آمد.

همچنین شهردار منطقه ۱۱ ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان، در جریان روند خدمات‌رسانی به بیماران قرار گرفت و بر لزوم همکاری بیشتر شهرداری با مراکز درمانی تأکید کرد.