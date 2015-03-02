مرکز منطقه ای کنوانسیون بین المللی رامسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر و چهارمین نشست برد مدیریتی مرکز منطقه ای رامسر در منطقه غرب و مرکز آسیا پیش از ظهر دوشنبه با حضور مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و کشورهای عضو کنوانسیون رامسر افتتاح شد.

ناصر مهردادی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر افزود: کنوانسیون رامسر از سال ۱۷۹۱ بین ۱۸ کشور جهان ایجاد شد و بر اساس معاهده ای که بین ۱۸ کشور بسته شد توانستیم حفاظت از تالابها را برا دنیا رقم زنیم.

وی اظهار داشت: امروز بیش از ۱۶۰ کشور از دو هزار و ۱۶۰ تالاب با وسعیتی بیش از دو میلوین هکتار حفاظت می کنند و این امر افتخاری برای دنیاست.

وی با بیان اینکه ۲۲ درصد از اراضی مازندران را مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست تشکیل می دهد گفت: دو تالاب مهم میانکاله و فریدونکنار در کنوانسیون رامسر ثبت شده است.

به گفته مهردادی، علاوه بر این تالابهای جنگلی شاخصی مانند شورمست، ولشت نیز در استان مازندران وجود دارد که نشان از اهمیت زیست محیطی استان به شمار می رود.

مدیرکل محیط زیست مازندران زا تالابها به عنوان بهترین مکان برای زمستان گذرانی پرندگان یاد کرد و گفت: ساختمان کنوانسیون رامسر در مساحتی به مساحت دو هزار و ۶۰۰ متر مربع در مرکز شهر رامسر بنا شده است.

وی مساحت اعیانی ساختمان مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر را دو هزار و ۱۰۰ متر مربع بیان کرد و گفت: در یکسال گذشته با حمایت سازمان حمایت محیط زیست، مرکز منطقه را با همه مسائل افتتاح کردیم.

مهردادی گفت: مرکز بخش مهم آموزشی و سالن جلسات دارد و در آن NGO ساماندهی می شود و کتابخانه و سالن نقاشی، اتاق مدیریت، اتاقهای کارشناسی و اتاق فکر برای ساماندهی تالابها از جمله بخش های این مرکز است.