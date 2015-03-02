پیامهای حضورمقامات عالیرتبه یمنی درایران/تهران کانون تحولات منطقه

خبرگزاری مهر- گروه سیاسی: شب گذشته هیاتی از مقامات دولتی یمن به ریاست صالح صماد مشاور عالی رئیس جمهور و با حضور تعدادی از معاونین وزرای یمنی جهت دیداری رسمی وارد تهران شد.

این هیان ۱۵ نفره با پرواز مستقیم ماهان ایر که صبح دیروز برای اولین بار مقداری دارو و امکانات بشر دوستانه را به صنعا منتقل کرده بود به تهران سفر کرده و در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) توسط مقامات رسمی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفت.

قرار است این هیات با مقامات ایرانی دیدار و در زمینه های اقتصادی، زیربنایی، انرژی، هلال احمر و کمک های انسان دوستانه گفتگو کنند. هیات یمنی طی دیدارهای رسمی و ضمن بازدید از توانمندیهای مختلف جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف، موافقت نامه هایی با طرف ایرانی امضا خواهد نمود.

سفر هیاتی در این سطح و با حضور چهره های برجسته دولتی و سیاسی که تعداد قابل توجهی از آنها در دولت قبل یمن هم در پست های تخصصی حضور داشته اند، برای اولین بار در دهه های اخیر صورت می گیرد و در دوران حکومت عبد ربه منصور و نیز علی عبدالله صالح هم سابقه نداشته است. به تعبیر دیگر این عالی ترین سطح از حضور مقامات دولتی یمن در جمهوری اسلامی ایران می باشد.

در این میان برخی رسانه های عربی، که دولت های متبوعشان بیشتر سهم را در آتش افروزی در منطقه و نیز تلاش برای بر هم زدن ثبات جمهوری یمن دارند، تلاش کرده اند تا به هر نحو ممکن از اهمیت این سفر که خصوصا در شرایط خطیر کنونی یمن بسیار حائز اهمیت است، بکاهند. این رسانه ها برای خبرسازی منفی نسبت به این سفر حتی از انتقاد به اینکه چرا اعضای این گروه در سفر به ایران از صندلی های درجه یک هواپیما استفاده کرده اند، هم دریغ نورزیده اند!

همزمان با سفر این گروه به ایران، فرستادگان دیگری هم از جانب دولت انقلابی یمن عازم روسیه شده اند و گفته می شود هیاتی از یمنی ها هم به مصر رفته اند.

تلاش های دیپلماتیک چند هفته اخیر گروههای مردمی و دولت انقلابی یمن که سفرهای منطقه ای هم بخشی از آنها محسوب می شوند در درجه اول ثابت کرده که انقلابیون بر خواسته های بر حق خود پافشاری کرده و فشارهای منطقه ای و بین المللی بر آنها کمترین تاثیر را داشته است. از سوی دیگر حضور طیف های مختلف سیاسی یمن در میان اعضای گروه که نمایانگر تنوع گروههای انقلابی یمن در دولت مستقر این کشور است، خط بطلانی بر تبلیغات جبهه عبری -عربی برای القای انقلاب طایفه ای در یمن است.

در واقع اگرچه انصارالله نقش محور را در راه اندازی و هدایت انقلاب یمن و تشکیل دولت فعلی بر عهده داشته، اما با نگاه جامعی که داشته تلاش نموده از حضور همه طیف های سیاسی منتقد دولت قبلی در مدیریت امور جاری یمن بهره گیرد و بیراه نیست بگوییم که اکنون دولتی غیر طایفه ای بر یمن حکومت می کند.

نباید از این نکته هم غافل شد که حضور هیئت های سیاسی اقتصادی یمن در ایران و روسیه، تاکیدی بر این موضوع است که اکنون جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه ای و اثرگذار در تحولات غرب آسیا در کنار قدرتهای جهانی پذیرفته شده و نقش آفرین است. ایران نیز از ابتدای تحولات یمن تلاش داشته تا در جهت خواسته های برحق مردم این کشور گام بردارد. موضوعی که حسین امیرعبداللهیان معاون وزیرخارجه کشورمان هم در پاسخ به مهر بر آن تاکید کرد: ما از یمن در مسیر صلح، ثبات و همکاری همه گروه ها حمایت می‌کنیم.

وی در خصوص سفر این هیئت نیز بیان کرد: ما در خصوص تحولات سیاسی در یمن هم در حوزه‌هایی که می‌توانیم به مردم یمن کمک کنیم و همکاری‌های مشترک دو کشور را مورد بررسی قرار دهیم، با این هیات در حال گفتگو هستیم.

همچنین هدف اصلی هیئت همانگونه که در سخنان رهبران انقلابی یمن هم مورد تاکید قرار گرفته است، باز کردن افقهای جدید به روی مردم این کشور با ایجاد و بهبود روابط با کشورهای دوست و بی غرض است. تلاشی که قطعا از دید مردم یمن که سالها طعم فقر و سختی را در دوران حکومت های دیکتاتوری و دست نشانده چشیده اند، پنهان نخواهد ماند.

گزارش:محمد مهدی رحیمی