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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۳۷

چهاردهمین جایزه ادبی شهید غنی پور برگزیدگانش را شناخت

چهاردهمین جایزه ادبی شهید غنی پور برگزیدگانش را شناخت

برگزیدگان چهاردهمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب غنی پور در مسجد جواد الائمه(ع) معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر برگزیدگان چهاردهمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب غنی پور معرفی شدند.

بر این اساس هیئت داوران بخش کودک در این دوره کتاب «قصه های سر و ته» نوشته محمدرضا شمس را به عنوان کتاب برگزیده معرفی کرد.

در بخش نوجوان کتاب «این وبلاگ واگذار می شود» نوشته فرهاد حسن زاده به عنوان کتاب سال معرفی شد و رمان «بچه های کارون» نوشته احمد دهقان نیز به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد.

در بخش انقلاب و دفاع مقدس رمان «گرگ سالی» نوشته مرحوم امیرحسین فردی به عنوان کتاب سال ویژه معرفی شد و کتاب «آبنبات هِل دار» نوشته مهرداد صدقی به عنوان کتاب سال و رمان «کلاه جادویی و مجسمه مسی» اثر محمد حنیف نیز شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش رمان آزاد هم هیئت داوران کتاب «این وصله ها به من می چسبد» نوشته احمد غلامی را به عنوان کتاب سال معرفی کردند.

مراسم اختتامیه این جایزه ادبی در حال حاضر در مسجد جوادالائمه (ع) در حال برگزاری است.

کد مطلب 2510193
حمید نورشمسی

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