به گزارش خبرگزاری مهر، «مرگ تک فرزند دوم» روایتی از زبان شاهدان ماجرای یک قتل است. این رمان درباره‌ فرزند دوم زنی است که مردم او را به‌سخره و به‌شوخی تک‌فرزند دوم می‌نامند و بعد از به قتل رساندن پسر، هریک بخشی از ماجرای قتل مرگ تک‌فرزند دوم را روایت می‌کنند.

بختیار علی برای خلق این داستان به روایت‌های گوناگون شاهدان یک ماجرای واحد بهره گرفته است. در واقع به‌جای این‌که با دانای کل چه به‌شکل محدود و چه شکل نامحدود رو‌به‌رو باشیم، با زاویه دید اول‌شخص متکثر در مردم مواجه هستیم. این داستان نیز همچون دیگر آثار بختیار علی به سبک رئالیسم جادویی روایت شده است.

این رمان در بهار و تابستان ۱۹۸۶ در مرز عراق و ایران نوشته شد، در زمستان ۱۹۸۷ مورد بازبینی قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۹۹۷ نخستین بار در سوئد به چاپ رسید.

انتشارات افراز که با کپی‌رایت بختیار علی به انتشار آثار او در ایران می‌پردازد، پیش‌تر از این نویسنده، رمان‌های «آخرین انار دنیا» و «قصر پرندگان غمگین»، مجموعه‌ شعر «نردبانی در غبار» و مجموعه مقالات «آیا با لاکان می‌‌توان انقلابی بود؟» را به چاپ رسانده است.

رمان «مرگ تک‌فرزند دوم» با ۱۲۰ صفحه، تیراژ هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان روانه بازار کتاب خواهد شد.