«پسر ولخرج» به بازار آمد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اي‌بي‌سي نيوز، رمان جديد دانيل استيل كه دو روز پيش به بازار كتاب آمد، درباره دو پسر دوقلو است كه در يك خانواده به دنيا مي‌آيند و در يك شهر بزرگ مي‌شوند. اما آنها كاملا با هم متفاوت هستند و به همين دليل به دشمنان سختي براي يكديگر بدل مي‌شوند. كينه‌اي كه حتي از كودكي وجود داشته است. يكي از آنها شهر محبوبش را ترك مي كند، اما اين پسر ولخرج پس از بيست سال باز مي‌گردد. ملاقات برادرها ابتدا شيرين و گرم است اما در واقع مانند نيكي و شري كه نمي‌توانند در كنار هم جمع شوند، اين دو هرگز نمي‌توانند با هم به توافق برسند.

دانيل استيل كه نويسنده پرفروش و شناخته شده جهاني است در اين كتاب داستاني درخشان از تعليق، خيانت، و تلاش تا پاي جان براي بقا را روايت مي‌كند.

اين كتاب ۳۳۶ صفحه‌اي جديدترين كتاب نويسنده‌اي است كه تاكنون ۶۵۰ ميليون نسخه كتاب فروخته است. «برندگان»، «تا پايان زمان» و «گناهان مادر» شماري از اين كتاب‌ها هستند.

«پسر ولخرج» اولين كتاب دانيل استيل ۶۷ ساله در سال ۲۰۱۵ است. او كه معمولا سالي سه يا چهار عنوان كتاب منتشر مي‌كند، قطعا تا پايان سال كتاب‌هاي ديگري را به بازار مي‌فرستد.

در سال ۲۰۱۴ او سه عنوان كتاب منتشر كرد كه شامل «بازي قدرت»، «يك زندگي عالي» و «اسب بالدار» بود.

او سال پيش يك كتاب غيرداستاني نيز منتشر كرد كه با عنوان «ميني زيبا در پاريس» به بازار آمد.