مراکز درمانی گلستان فرسوده شده اند/ لزوم توسعه خانه های بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز طرح تحول سلامت در گلستان، دغدغه های درمانی بخش زیادی از مراجعه کنندگان به واحدهای پزشکی بر طرف شد، اما این طرح خالی ایراد نبود و با مشکلاتی همراه بود که برخی از آن ها به فراهم نبودن زیرساخت ها و برخی هم به مسائل مالی مربوط می شود.

بافت روستایی و جمعیت فراوان کارگری باعث شده تا گلستان از نظر میانگین سرانه درآمد در رده های پایین کشوری باشد و به همین دلیل اکثر ساکنان آن از مشکلات مالی رنج می برند. کاهش تعرفه های درمانی در طرح تحول سلامت باعث دلگرمی بخش عمده جمعیت گلستان شد، اما یک چالش جدید ایجاد شد.

کاهش هزینه باعث شد تا بیمارانی که در گذشته به دلیل مشکلات مالی به مراکز درمانی مراجعه نمی کردند به این سمت سرازیر شوند و در این میان عده ای هم که مشکل حادی نداشتند می خواستن از این امکان بهره ببرند.

ورود بیماران به مراکز درمانی متناسب با ظرفیت این مراکز نبود و همین امر باعث کاهش کیفیت خدمات شد. نیروهای تازه کار در کنار تجهیزاتی که مدت ها است به روز نشده اند باعث ایجاد نارضایتی در بین مراجعه کنندگان شد.

از سوی دیگر استفاده بیش از حد از تجهیزاتی که عمر مشخصی دارند نیز باعث فرسودگی زودهنگام ابزار شد تا جایی که حتی در بیمارستان های تازه تاسیس استان نیز شاهد معیوب شدن دستگاه هایی هستیم که قرار بود سال ها به شهروندان خدمات دهی کنند.

منابع بخش سلامت عادلانه در گلستان توزیع نشد

سلیمان عباسی، نماینده مردم گنبدکاووس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، عزم دولت و خواسته ریاست جمهور و همچنین همراهی مجلس در حوزه سلامت در سال گذشته و امسال وزارت بهداشت و درمان عزمی را آغاز کرده که بتواند تحولی را در نظام سلامت به وجود بیاورد.

وی گفت: نظام تحول سلامت شامل هفت بند است که یکی از این بندها کاهش هزینه های مردم به زیر ۳۰ درصد است و یکی هم در رابطه با بازسازی بیمارستان های دولتی برای کاهش مراجعه مردم به بخش خصوصی است.

وی افزود: توجه به بهداشت باید در اولویت قرار گیرد و پیشگیری از بیماری ها می تواند هزینه های دولت، مردم و بیمه ها را کاهش دهد.

عباسی تصریح کرد: در نظام تحول سلامت با توجه به منابعی که در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته بود توزیع عادلانه ای صورت نگرفته و استان گلستان دارای بیمارستان های بسیار قدیمی و فرسوده ای به لحاظ ساختاری و تجهیزاتی است که نیازمند توجه و بازسازی است.

وی گفت: برخی بیماری ها در استان بیداد می کند مثل سرطان در گنبد کاووس و سل در رامیان که این ها شاخصه های کشوری و بین المللی هستند و باید با آموزش به مردم از این بیماری ها پیشگیری کرد.

کادر فنی مراکز درمانی نیازمند آموزش های تخصصی اند

عباسی خاطرنشان کرد: ما برای ارتقاء وضعیت سلامت و درمان استان گلستان باید سه موضوع را در پیش بگیریم، نکته اول این است که به لحاظ تخصصی و فنی و کادری باید آموزش های لازم داده شود و از نگاه فنی همه کارکنان توانایی های لازم را داشته باشند.

وی در ادامه گفت: نکته دوم در این بحث این است ما باید برنامه خوبی برای معضلات بزرگی که در مجموعه وجود دارد داشته باشیم و یک توزیع عادلانه ای برای ارائه خدمات در سراسر استان اجرا کنیم.

وی افزود: نکته سوم تامین منابع مالی برای تکمیل خانه های بهداشت و تجهیز و بازسازی بیمارستان ها و کنترل بیماری ها است.

کمبود نیروی متخصص و فنی در بیمارستان ها و استفاده از دانشجویان برای ارائه خدمات در بسیاری از موارد باعث آزرده خاطر شدن بیماران شده است. این مشکل در شرایطی مانند اورژانس که باید خدمات خاص ارائه شود بیش از پیش به چشم می خورد.

از آنجا که بخش زیادی از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی استان را روستائیان تشکیل می دهند، می توان با توسعه خانه های بهداشت و مراکز درمانی روستایی، ضمن کاهش مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهری و ارائه خدمات در مرکز به روستائیان، از فشاری که روی پرسنل بیمارستان ها ایجاد شده کم کرد و خدمات مطلوب تر و با دقت بیشتری ارائه داد.

۶۰۰ خانه بهداشت در گلستان جا نمایی شده است

تقی ریاحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت خانه های بهداشت در کل استان در تمام شهرستان ها و روستاها دارای یک بستر قابل قبولی در دو دهه گذشته است و به لحاظ کمیت توانستیم در گذشته بالغ بر ۶۰۰ خانه بهداشت را جانمایی کنیم و خدمات ضروری مردم را در بحث دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی فراهم کنیم.

وی گفت: همان طور که در بحث درمان آسیب هایی را در سال های اخیر داشتیم در بحث کیفیت و توانمندی این مجموعه نیز بخشی از این آسیب ها را در سیستم بهداشت و درمان شاهد بودیم و در کنار اقدامات انجام شده در خصوص برنامه تحول این ضرورت وجود داشت که در حوزه بهداشت هم این تحولات بنیادین را انجام دهیم و به سمت توانمندی و ارتقای کیفیت خدمات در این قسمت گام برداریم.

ریاحی افزود: در حوزه بهداشت مهمترین بحث، بحث بسترسازی است و علاوه بر تامین سلامت و بهداشت مردم، رصد و پایش بسیاری از اتفاقات بهداشتی محیطی روستاها را هم در تعهد ما است.

وی گفت: در این خصوص باید در راستای کنترل بروز و مدیریت رفتار بیماری ها و رفتار مردم موفق عمل کنیم.

وی با بیان این که حوزه بهداشت نیازمند سرمایه گذاری مبنی بر کاهش هزینه های سرسام آور درمان است، بیان کرد: بحث ساختاری و زیرساختی در این زمینه یک ضرورت است، باید مراکز بهداشتی را در جای بهداشتی و امن فراهم کنیم، کاری که در سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: ساخت خانه های بهداشت براساس الگویی شکل می گیرد بحث اول پوشش جمعیتی است یعنی ما در روستاها با قالب یک جمعیت حداقل ملزم به ساخت خانه های بهداشت هستیم.

ریاحی تصریح کرد: تحت پوشش قرار دادن حاشیه شهرها یعنی مناطقی که از قبل فاقد مکان های بهداشت و درمان بودند در دستور کار برنامه تحول است.

وی در ادامه افزود: بحث دوم بعد مسافت است که اگر بعد مسافت یک مکان و روستا نسبت به روستاهای اطراف بیشتر باشد قطعا ملزم به ساخت خانه های بهداشت در این نقاط خواهیم بود.

به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک پزشک پیش بینی شده است

وی گفت: واحد مجموعه پوشش حدود ۳۵۰۰ نفر است یعنی به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک پزشک پیش بینی می کنیم ولی درباره خانه های بهداشت با تعداد کمتر هم می توانیم خانه های بهداشت را داشته باشیم.

ریاحی اظهار کرد: مهمور شدن دفترچه های بیمه در بحث پزشک خانواده به هنگام موارد اورژانسی ضرورتی ندارد ولی در مراجعات عادی و روزمره به منظور مراجعات درمانی به مراکز بالاتر الزامی است.

وی گفت: اعتماد هموطنان به شبکه های بهداشت و درمان موجب مراجعه به مراکز دولتی و در نهایت کاهش هزینه های گزاف درمانی می شود.

وی در ادامه افزود: در بحث دارو می توان به جرات اعلام کرد که در پاییز امسال تمام مراکز بهداشتی درمانی ما به دارو مجهز شدند و بالغ بر ۴۳۰ قلم داروی ضروری که برای کار روزمره پزشکان لازم است فراهم شده است.

تجمیع مراکز دندانپزشکی در دستور کار قرار دارد

ریاحی بیان کرد: برنامه بعدی طرح تحول قطعا بحث دندان پزشکی است و از جمله کارهای مقطعی که در استان انجام شده است تجمیع تمام ظرفیت های دندان پزشکی مراکز بهداشتی و درمانی در قالب مرکز دندان پزشکی هادی است که از سال گذشته خدماتی بالغ بر ۴ تا ۵ برابر ظرفیت برای مردم به خصوص گروه های پرخطر ارائه کرده است.

وی در ادامه افزود: در گنبد هم در هفته های آتی بحث تجمیع مراکز دندان پزشکی انجام می شود.

وی بیان کرد: پوشش خدمات بیمه روستایی نسبت به پوشش شهری بهتر است، در فاز اول برنامه تحول کسانی که در نظام ارجاع به بیمارستان ها مراجعه می کردند افراد تحت پوشش بیمه روستایی ۵ درصد تعرفه را پرداخت می کردند و بیمه عادی شهری ۱۰ درصد بعد از فاز سوم مرحله تحول و با افزایش تعرفه ها این عدد به ۳ درصد در بیمه های روستایی تقلیل پیدا کرد.

ریاحی اظهار کرد: همه شهرستان های استان تقریبا دارای ظرفیت اولیه تخصصی هستند و در سفر هیئت دولت در شهرستان مراوه تپه به عنوان دورترین نقطه استان درمان بستر فعال شد.

وی تصریح کرد: با این حال استان شرایط درمانی خوبی ندارد، در بحث برنامه پنجم توسعه ما باید بیش از چهار هزار تخت درمانی داشته باشیم که این مقدار کمتر از ۲۵۰۰ تخت درمانی با مجموع ظرفیت های دولتی و خصوصی است.

وی افزود: برنامه تحول هم بخشی از مشکلات و معضلات را هدف قرار داده تا بتواند شرایط بغرنج قبلی مراکز بهداشتی درمانی را بهبود ببخشد.

وی در ادامه گفت: توزیع سرانه ای که در برنامه تحول اتفاق افتاد قالبا بر مبنای ساختارهایی است که وجود دارد و قطعا استانی که میزان ظرفیت های درمانی کمتری دارد به تبع جنس خدمتی که ارائه می کند بهره وری کمتری خواهد داشت و نیاز به اصلاح و بازنگری وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته ۲۹ خانه بهداشت ساخته و تحویل داده شد و ۱۳ خانه بهداشت دیگر احتمالا تا پایان سال تحویل داده خواهد شد.