۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۹

تظاهرات ۵۰ هزار نفری علیه نتانیاهو و انتقاد تند داگان از بی بی

تظاهرات ۵۰ هزار نفری علیه نتانیاهو و انتقاد تند داگان از بی بی

شب گذشته بیش از ۵۰ هزار نفر از ساکنان سرزمین های اشغالی با برپائی تظاهراتی اعتراض خود را به سیاست های نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شب گذشته بیش از ۵۰ هزار نفر در شهر تل آویو علیه «بنیامین نتانیاهو» دست به تظاهرات زده و خواستار کناره گیری وی از پست نخست وزیری شدند. 

پلیس اسرائیل تعداد دقیق شرکت‌کنندگان را اعلام نکرده، اما رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده اند که حدود ۳۰ هزار تن در این تظاهرات شرکت کرده‌ اند.

اسرائیل روز ۲۶ اسفند شاهد انتخابات سراسری خواهد بود و بر اساس نظرسنجی‌ ها نتانیاهو، نامزد حزب راست گرای لیکود، با ایزاک هرتزوگ، رئیس اتحاد صهیونیست، رقابتی تنگاتنگ دارد.

 تمرکز اصلی نتانیاهو در کمپین‌ های انتخاباتی‌ اش، مسائل امنیتی و پرونده اتمی ایران بوده است و معترضان به رهبری، مئیر داگان، رئیس سابق موساد، معتقدند نخست‌ وزیر فعلی اسرائیل قدمی برای بهتر کردن آینده اسرائیل برنداشته است. 

در همین رابطه شب گذشته داگان در اظهاراتی که در جمع تظاهرات کنندگان گفت: اسرائیل به دلیل نخست وزیری نتانیاهو بدترین روزگار خود را از زمان بوجود آمدن پشت سر می گذارد. 

رئیس سابق موساد در ادامه گفت: اسرائیل توسط دشمنان خود محاصره شده اما رهبران آن در هدایت درست جامعه ناتوان هستند.

کد خبر 2513676
عبدالحمید بیاتی

