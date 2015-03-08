دیدار اولاند با رهبر مخالفان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «فرانسوا اولاند» روز گذشته با «خالد خوجه» رئیس ائتلاف مخالفان سوریه دیدار کرد.

خوجه در ژانویه سال جاری به عنوان رهبر ائتلاف مخالفان سوری انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، اولاند پس از دیدار با خوجه مدعی شد که «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه شریک مناسب و قابل قبولی در مبارزه با داعش نیست.

به گزارش مهر، از ابتدای آغاز بحران سوریه، فرانسه به همراه انگلیس اولین کشورهای اروپایی بودند که بطور آشکار از شورشیان سوری حمایت کرده و حتی اتحادیه اروپا برای ارسال سلاح برای این گروه ها تحت فشار قرار دادند.

در این میان فرانسه حتی در سال ۲۰۱۳ قانونی را تصویب کرد که افراد زیر ۱۸ سال برای سفر به خاورماینه نیازی به دریافت رضایت والدین ندارند و همین عامل موجب شد تا نوجوانان و جوانان افراطی حاضر در فرانسه برای حضور در گروه های تروریستی عازم سوریه شوند. این جوانان اکنون در حال بازگشت به فرانسه هستند و همین امر مشکلات امنیتی زیادی را برای الیزه بوجود آورده که حوادث خونین سال جاری نمونه کوچکی از این بحران امنیتی است.