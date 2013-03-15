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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

کارشکنی غرب در برابر حل بحران سوریه/

هشدار اولاند به اتحادیه اروپا / انگلیس و فرانسه برای مخالفان سوری سلاح ارسال می کنند

هشدار اولاند به اتحادیه اروپا / انگلیس و فرانسه برای مخالفان سوری سلاح ارسال می کنند

رئیس جمهوری فرانسه در ادامه تلاش غرب برای جلوگیری از حل مسالمت آمیز بحران سوریه ادعا کرد: مخالفان سوری درباره چگونگی استفاده از تسلیحات ارسالی از سوی غربی ها ضمانت داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسوا اولاند امروز جمعه در پایان نشست سران کشورهای عضو تحادیه اروپا در بروکسل گفت: مخالفان سوری همچنین نیاز به دریافت کمک های فنی حتی پس از دریافت تسلیحات دارند.

رئیس جمهوری فرانسه با طرح این ادعا که راه حل سیاسی در سوریه شکست خورده است، گفت: در صورتی که اتحادیه اروپا از تصمیم مجهز کردن شورشیان سوری حمایت نکند، انگلیس و فرانسه وارد عمل می شوند.

"لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه نیز روز گذشته بار دیگر بر لزوم حمایت بیشتر غرب از شورشیان مسلح سوری تاکید کرد و از اتحادیه اروپا خواست ممنوعیت فروش سلاح به گروههای سوری را لغو کند.

کد مطلب 2019235

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