به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، یک ماه پس از آن که کداک اعلام کرد قراردادی با استودیوهای هالیوودی برای نگهداری از فیلم حداقل در آینده قابل پیش‌بینی می‌بندد، نولان در یک سخنرانی گفت: حمایت از فیلم اکنون بسیار مهم است.

در ماه فوریه استودیوهای هالیوود قراردادی با کداک امضا کردند تا فیلم را زنده نگه دارند اما در مراسمی که دیروز از سوی موسسه تحقیقاتی گتی برگزار شد، کریستوفر نولان هشدار داد که هنوز نیاز بیشتری به حمایت از این رسانه وجود دارد و هالیوود نباید فیلم را در برابر تکنولوژی‌های دیجیتال قرار دهد بلکه باید جایگاهی پیدا کند که این دو بتوانند در کنار هم به حیات ادامه دهند.

نولان در کنار تاکیتا دین هنرمند جلوه‌های بصری در کارگاهی که به ریاست کری بوگر مدیر موزه اسکار، ترتیب داده شده بود شرکت کرد. او گفت: ما نیاز به فیلم و ظهور آن داریم. فیلم رسانه‌ای متفاوت در مقایسه با صنعت دیجیتال است و باید انتخابی انجام شود که به خلاقیت بها بدهد. اگر ما بخواهیم بین این دو دست به انتخاب بزنیم، خیلی اهمیت دارد تا اکنون از فیلم دفاع کنیم. او تاکید کرد که خیلی اهمیت دارد ما این رسانه را برای نسل‌های بعد حفظ کنیم.

دین نیز گفت فیلم در دنیای هنر اکنون با خطر روبه رو شده است. موسسه‌های هنری باید بر هنر تاکید کنند و ما باید سعی کنیم موسسات را قانع کنیم. ما دو رسانه و مدیوم جداگانه داریم یکی فیلم و دیگری صنعت دیجیتال. اگر بخواهیم از این میان دست به انتخاب بزنیم، در حالی از نظر آفرینش و زیبایی شناسی تفاوت های بسیار با هم دارند، آن وقت دیگر کیفیت تخیل از دست می‌رود.

نولان همچنین حمایت از فیلم به عنوان یک رسانه قدیمی برای آرشیو را مورد تاکید قرار داد و گفت: ما استاندارد یکسانی برای حفاظت و آرشیو کردن برای استودیوها نداریم؛ چه در آکادمی اسکار، چه در موسسات آرشیو و نگهداری. او هشدار داد: هیچ رسانه آرشیوی دیجیتال ثابتی برای آینده نزدیک وجود ندارد و اگر هم باشد باید دهه ها کار کند تا قابلیت‌هایش را نشان دهد.

او یادآوری کرد که ارزش کتابخانه‌ای فیلم بسیار اهمیت دارد و حفاظت از فیلم‌ها از نظر شیمیایی نیز ضروری است. او با اشاره به این که هالیوود اکنون شروع به استفاده از کیفیت K ۴ کرده است، گفت کیفیت با رزولوشن ۸ ضروری است.

هر چند سینماهای آمریکای شمالی تاکنون اکنون بیشتر به تکنولوژی دیجیتال روی آورده‌اند، اما نولان گفت فیلم ۳۵ میلیمتری می‌تواند امکان فروش به یک سینما را داشته باشد. او گفت «بین ستاره‌ای» به صورت فیلم راهی سینماها شد و ما این را در تبلیغاتمان هم مورد توجه قرار دادیم.

در این نشست نولان همچنین به این بحث توجه کرد که فیلم گران‌تر از صنعت دیجیتال یا فیلمبرداری دیجیتال است و یادآور شد: فارغ از این که سطح بودجه تولید شما چقدر است، اما صرف بودجه منوط به مردم و عصر و دوران آنهاست.