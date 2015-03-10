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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۱۹

صابریان در گفتگو با مهر:

۱۴۵۰ هکتار از اراضی شهرستان سرخه زیر کشت گندم و جو رفت

۱۴۵۰ هکتار از اراضی شهرستان سرخه زیر کشت گندم و جو رفت

سرخه - مدیر جهاد کشاورزی سرخه از کشت گندم و جو در یک هزار و ۴۵۰ هکتار از اراضی شهرستان طی سال زراعی جاری خبر داد و گفت: یک هزار و ۱۰۰ هکتار اراضی به کشت گندم و ۳۵۰ هکتار نیز به کشت جو اختصاص یافت.

محمد رضا صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار اینکه در سال زراعی جاری یک هزار و ۴۵۰ هکتار از اراضی شهرستان سرخه زیر کشت گندم و جو قرار دارد، افزود: از مجموع کشت غلات شهرستان یک هزار و ۱۰۰ هکتار به کشت گندم و ۳۵۰ هکتار نیز به کشت جو اختصاص یافته است.

وی در خصوص پوشش بیمه ای زراعت گندم و جو در شهرستان نیز افزود: ۵۵۸ هکتار از مزارع گندم و ۲۳۱ هکتار از مزارع جو تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته و همچنین کار مبارزه با علف های  هرز مزارع غلات در شهرستان نیز شروع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه در خاتمه، با توجه به اهمیت برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی به ویژه در بخش غلات گفت: در این راستا کلاس های آموزشی ترویجی روش های مقابله با تنش سرمازدگی و بیمه محصولات کشاورزی با حضور جمعی از بهره برداران، کارشناسان تولیدات گیاهی و بیمه در مدیریت برگزار شد.  

کد مطلب 2515198

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