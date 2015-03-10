به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز دوشنبه در منامه بحرین برگزار شد، کشور امارات به عنوان میزبان هفدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا انتخاب شد تا دست ایران از رسیدن به این عنوان کوتاه بماند.
کسب میزبانی جام ملتهای 2019 بازتاب گستردهای در روزنامههای اماراتی داشته است و رسانههای این کشور از اینکه موفق شدهاند در رقابت با ایران به عنوان میزبان انتخاب شوند، سر از پا نمیشناسند.
با این حال نکته جالبی که یکی از روزنامههای اماراتی به آن اشاره کرده، غیبت نمایندگان ایران قبل از شروع مراسم بوده که به زعم این روزنامه، نشان از آن دارد که ایرانیها از پیش میدانستند میزبان نخواهند شد.
روزنامه «امارات الیوم» در این خصوص نوشت: «عدم حضور ایرانیها، از مسئولان ورزشی تا رسانههای این کشور، در هتل محل برگزاری جلسه در منامه بحرین کاملا محسوس بود. ایران تنها رقیب امارات برای کسب میزبانی بود و غیبت مسئولان و نمایندگان این کشور نشان از برنده بودن امارات برای کسب میزبانی داشت.»
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